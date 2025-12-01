ベストワンドットコム<6577.T>が続伸している。午後２時３０分ごろに発表した１１月の月間予約受注額が４億４００６万円（前年同月比８０．５％増）となり、これまで月次予約受注額としては過去最高だった２３年１１月の３億８７８７万９０００円を上回り過去最高額を更新したことが好感されている。



２６年ゴールデンウィークに催行予定の同社チャータークルーズのコスタセレーナ金沢発着と、同じくゴールデンウィーク期間に催行されるＭＳＣベリッシマの販売が好調で受注額が伸びた。また、ブラックフライデーセールウィークと題し、オンボードクレジット（船上おこづかい）を期間限定で増額したことによりダイヤモンド・プリンセスの受注額が伸びたことや、近年人気の冬季に行われるＭＳＣベリッシマ那覇発着クルーズの受注が堅調であったことも受注額を押し上げた。



出所：MINKABU PRESS