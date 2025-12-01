LDH所属アーティストがグループとして新たな夢を目指し、不退転の覚悟で進む道（One Way Road）に密着するエンターテインメントドキュメンタリー番組『Rising Sun ～後戻りはしないOne Way Road～』

©️ABCテレビ

日本の音楽シーンを席巻し続け、ダンスと歌を融合させたエンターテイメントを日本の音楽シーンに定着させ、夢を持ち仲間と共に進み続ける信念を実現してきたEXILE。今年、2025年には、ボーカルのATSUSHIが完全復活。11人体制で挑む約3年ぶりとなるドームツアー（11月15日開幕）までの道のりに密着する。

©️ABCテレビ

【TVer】今、開ける 新しい時代の扉。

EXILE AKIRAへの密着もついに最終回。12月1日放送の『Rising Sun～後戻りはしないOne Way Road～』は、いよいよ始まるEXILE完全復活のドームツアー『EXILE LIVE TOUR 2025 “THE REASON”』の初日、11月15日のPayPayドーム福岡公演での彼を捉えた。

©️ABCテレビ

EXILE、EXILE TRIBEを最前線で牽引し、「LDH愛夢絓（アイムユエ）」CEOとしてアジア戦略の最前線に立つ。さらにグローバルブランドのアンバサダーや海外番組への出演など、個人としてもその活動の舞台を世界へと広げ続けるEXILE AKIRA。

番組冒頭、AKIRAは中目黒のLDH本社にあるEXILEの歴史を展示する特別な部屋で、EXILEを語り始めた。「僕が初めて観たEXILEのライブは、『Styles Of Beyond』（2003年）。涙が出るぐらい食らった。今も忘れられない衝撃」と言うように、そのパフォーマンスは彼の予想を遥かに超え、深く刻み込まれた。

©️ABCテレビ

そしてAKIRAが「個人的に最も好きだ」と語るのが、14人体制初の『THE MONSTER』（2009年）ツアーだ。このツアーのオープニングでは、ステージ上の壮麗な宮殿が爆発し、その瓦礫の中からメンバーが登場する。この演出には、これまでのEXILEを壊し、新しいEXILEを創造する「自己破壊と再生」の覚悟が表れていた。

彼らは誰かのアイデアを具現化するのではない。メンバー各人が専門的な意見を出し合いながらすべてを自分たちで決めている「プロジェクト集団」である。

©️ABCテレビ

約3年ぶりとなる完全体でのドームツアー『EXILE LIVE TOUR 2025 “THE REASON”』の制作現場で、プロジェクト集団を中心となって導いていたのが、AKIRAだった。時には冗談を言って場を和ませるムードメーカーとして、時にはパフォーマーとボーカル、それぞれの視点や意見を繋ぐ橋渡し役として、そしてスキルを追求するアーティストとしてそこにいる。その姿を見て、EXILE TAKAHIROは、「HIROさんのようだ」と言う。

組織が大きくなった今でも、話し合いの場は欠かさない。リハーサル後に行われる「吸い上げ」と呼ばれる最終確認の場にもカメラは密着。セットリストの根幹に関わる提案や、率直な意見がぶつかり合い、徹底した議論を重ねることで、ライブがより良いものになっていく。

©️ABCテレビ

すべての努力、葛藤、そして創造の先にあるもの。それは、EXILEがステージに立ち続ける根源的な理由そのものだ。ツアータイトル『THE REASON』には、単なる「復活」以上の、グループの存在意義を問い直す深い意味が込められていた。

AKIRAがこのツアーでもっともこだわったのが、オープニングの演出だ。「出演する全員のオンステージで始まりたかった。EXPGの子どもから、お客さん含めて全員EXILEなんです」という彼の言葉には、演者と観客の境界線を取り払い、その場にいる全員がEXILEという一つの共同体である、というメッセージが見えた。

©️ABCテレビ

その一体感の先で、EXILEが届けたいものは何か。その問いに対するAKIRAの答えは、驚くほどストレートだ。「笑顔ですよね」――。それこそが、EXILEの存在理由だと語る。

ついに迎えた『THE REASON』ツアー初日。ステージを無事に終えたAKIRAは言う。「この先、何年踊れるか分からないし、何年EXILEを続けられるか分からないけれど、我々の目標、課題は、少しでも長く我々を求めてくださるファンの皆さんにEXILEエンターテイメントをお届けし続けていくこと。こうやってEXILEが動き出すと、EXILEが存在し続ける限り、お客様がいてくださる限り、少しでも長くパフォーマンスを、エンターテイメントを届けたいなという思いにはなりました」、と。

©️ABCテレビ

静岡からダンサーを志し上京し、EXILEとの奇跡的な出会いで運命が変わったAKIRA。誰よりも矢面に立ってきた男は、今もなお異郷の地で挑戦をし続ける。彼の物語には、HIROから受け継がれてきたEXILEへの思いと、これから紡がれる未来があった。

ABCテレビ『Rising Sun ～後戻りはしないOne Way Road～』は、毎週月曜深夜1時52分放送。TVerでも無料配信。