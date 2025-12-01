久保建英が今季初＆48試合ぶりアシスト！ チームは2点差追いつくも追加タイム被弾で力尽きる
ラ・リーガ第14節、レアル・ソシエダはビジャレアルをホームに迎えた一戦で、久保建英が今季初アシストを記録した。久保にとっては48試合ぶりとなる待望のアシストであったようだ。
2点ビハインドで迎えた60分、前線でボールを奪い返したレアル・ソシエダの攻撃で、久保が決定的な役割を果たした。久保は高く上がったルーズボールを巧みな胸トラップでコントロールすると、細かいドリブルで4人の相手を引きつけ、完璧なタイミングでカルロス・ソレールへパスを送った。
チームはその後87分に一度追いついたものの、アディショナルタイムに土壇場でゴールを許し、惜しくも敗戦を喫した。久保の今季初アシストはチームを鼓舞したが、勝利には結びつかなかった。久保には次節、アシストだけでなく、ゴールと勝利を期待したい。
#久保建英 のナイスアシスト— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) November 30, 2025
前線でボールを奪ったレアル・ソシエダ
久保建英がトラップから丁寧に#カルロス・ソレール に渡し、
難しい体勢から体を捻りゲットゴール
ラ・リーガ 第14節#レアル・ソシエダ v #ビジャレアル
https://t.co/vUYYWA8QGI pic.twitter.com/jO7VcZNkzh