この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

LINE専門家が解説！電話番号で友だち追加ができない人が見落としている「3つのチェックポイント」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

LINE専門家のひらい先生が、自身のYouTubeチャンネル「ひらい先生のらくらくLINE教室」で、「【超初心者向け】LINE 電話番号検索で友だち追加する方法」と題した動画を公開。LINEで電話番号を使っても友だち追加ができない場合の、意外と知られていない原因と解決策を解説した。



動画の中でひらい氏は、電話番号で友だちを検索・追加するためには、事前に確認すべき3つのチェックポイントがあると指摘する。これらのポイントを押さえておかないと、相手の電話番号を知っていても検索結果に表示されないことがあるという。



1つ目のチェックポイントは、自分自身のLINEアカウントで「年齢認証が完了していること」。ひらい氏によると、LINE IDや電話番号での検索機能は、青少年保護の観点から年齢認証を済ませていないと利用できない仕組みになっている。年齢認証は、契約している携帯電話会社のID（au ID、dアカウントなど）と連携させることで完了できると説明した。



2つ目と3つ目のポイントは、相手側の設定に関するものだ。まず、大前提として相手が「LINEに電話番号を登録している」必要がある。登録していない場合は、当然ながら電話番号で検索することはできない。さらに、相手がLINEの設定で「友だちへの追加を許可」という項目をオンにしている必要があるとひらい氏は指摘する。この設定がオフになっていると、プライバシー保護のため、電話番号で検索してもアカウントが表示されない仕様になっているという。



これらの3つのポイントがすべてクリアされていれば、電話番号での友だち追加は簡単に行える。LINEのホーム画面右上にある人型のアイコンから「友だち追加」画面に進み、「検索」をタップ。検索画面で「電話番号」を選択し、相手の電話番号を入力して検索すれば、該当するアカウントが表示される。



電話番号での検索がうまくいかない場合は、自分だけでなく相手の設定も確認してもらう必要があるかもしれない。心当たりのある方は、一度試してみてはいかがだろうか。