12人産んだ助産師HISAKO「肉巻き団子で子どもも大人も大満足！スーパーの団子が激ウマおつまみに」
動画タイトル「【待望の料理動画】市販の団子に豚バラ巻いて焼くだけ！子ども大ハマり！」で、12人産んだ助産師HISAKOさんが新たな料理動画を公開した。HISAKOさんは、「はい、お待ちかねでございます。ちゃこちゃんの料理動画、見たかったでしょ? ようやくやる気になりました」と冒頭で語りつつ、身近な材料を使った主婦も歓喜の簡単レシピにチャレンジした。
今回HISAKOさんが紹介したのは、なんと128円の団子（しかも20％オフで102円！）とスーパーで買える豚バラ肉のみ。団子に豚の薄切り肉を巻きつけて焼くだけというシンプルな一品だが、「甘辛のめっちゃ美味しいおつまみになる」と自信をのぞかせる。発想のきっかけは秋田県講演会で出会った肉巻ききりたんぽ。「これ、みたらし団子でできるやん！とひらめいた」と振り返った。
普通のみたらし団子だけでなく、黒ゴマ団子でも食べ比べに挑戦。「こんなん絶対おいしいやん」と連呼しつつ、「これ子供とやったら、子供楽しい、やりやりたいって言うやろな」と語り、家庭での楽しみ方も伝授。「肉をきれいに巻けたら、それだけで一日ハッピーになる」といった主婦ならではの気持ちも率直に明かし、肩の力を抜いた調理風景が視聴者に癒しを与える。
焼き工程についても「バラ肉だから油もひかずに巨大フライパンで。ただ焼くだけ。ゴマ団子も絶対これ美味しいわ」と自信たっぷり。「味付けなんにもしてないし、みたらし団子と黒ゴマ団子の味付けだけや！」という潔さが魅力だ。
出来上がった肉巻き団子は熱々のままスタッフと実食。「んーおいしい！最高ビールと合いそう」「黒ゴマも大成功！甘くておいしい」と大絶賛。「子供が喜びこむ」「三色団子も今度やってみたい」と、新たなアレンジにも意欲を見せていた。
最後に「すっごい簡単にできるので、ぜひ皆さん作ってみてください。めっちゃ美味しかったです。みんな作ってみてください」と呼びかけて動画を締めくくった。子どもも大人も一緒に楽しめるHISAKO流“肉巻き団子”、家庭で試してみてはいかがだろうか。
