プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（66）が、2025年11月27日にユーチューブを更新し、DeNAから海外フリーエージェント（FA）権を行使して西武に移籍した桑原将志外野手（32）に伴うFA補償に言及し、西武のプロテクト28選手を独自予想した。

桑原の今季年俸は1億2000万円で補償を伴うBランク

西武は25日、桑原と契約合意に至ったと発表した。スポーツ紙によると、桑原の今季年俸は1億2000万円（金額は推定）で、金銭か人的補償を伴うBランクとみられる。

規約では、Aランク、Bランクの選手がFA移籍した場合、旧所属球団は移籍先の球団に対して人的補償、または金銭での補償を求めることが定められている。

DeNAが人的補償を選択した場合、西武がプロテクトした28選手以外の選手を獲得することができる。

高木氏は、西武の現状を踏まえた上で、プロテクト28選手を予想した。

投手は、隅田知一郎（26）、佐藤隼輔（25）、平良海馬（26）、渡邉勇太朗（25）、菅井信也（22）、武内夏暉（24）、與座海人（30）、羽田慎之介（21）、山田陽翔（21）、甲斐野央（29）、篠原響（19）、松本航（29）、青山美夏人（25）、豆田泰志（22）、上田大河（24）、杉山遙希（20）、成田晴風（19）、黒田将矢（21）の18選手。

捕手は、古賀悠斗（26）、柘植世那（28）。内野手は、外崎修汰（32）、源田壮亮（32）、山村崇嘉（23）、滝澤夏央（22）、齋藤大翔（18）、村田怜音（24）。外野手は、渡部聖弥（23）、西川愛也（26）。

「DeNAが欲しいのは絶対にピッチャー」

高木氏はDeNAの補強ポイントに触れつつ、西武のチーム事情に言及した。

「DeNAは、取りたい選手が、外野手、内野手、キャッチャーも含めてプロテクトされていると。ここだったらうちで賄えると。やっぱりピッチャーだよな。絶対にピッチャー。だけども、がっつりプロテクトされている。有望株が多いから。高橋光成、今井達也、2人揃って（大リーグに）いく。来年になったら平良（海馬）が（大リーグに）行くのではないかと言われている」

そして、投手を多めにプロテクト予想した理由について説明した。

「（今回のプロテクトは）投手に偏る。（西武の投手には）プロテクトをしなかったら怒られるような選手、優秀な選手がたくさんいる。野手だったらプロテクトをある程度するが、持って行ってくれて結構ですと。『ピッチャーだけはあげませんよ』というくらい、がっつり来る。西武の魅力はピッチャー」

DeNAは西武に対していかなる補償を求めるのか。今後の動向に注目が集まる。