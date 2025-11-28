この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、自身のYouTubeチャンネル「戸田覚ガジェット【辛口】点数評価」で、「【めちゃ安いぞ】Snapdragon搭載モデルが激安だ！「HP OmniBook 5 14 he」をレビューします。高性能モデルも8万円台ですよ」と題した動画を公開。Snapdragonを搭載したHPの新型ノートPC「HP OmniBook 5 14-he」をレビューし、その驚異的なコストパフォーマンスを解説した。

動画で取り上げられたのは、Snapdragon X Plusを搭載したアドバンストモデルだ。戸田氏はまず、金属製のボディがもたらす高級感に注目。「手頃な価格とは思えない出来」と評価し、指一本でスムーズにディスプレイを開けられる点など、細部まで作り込まれていることを紹介した。

特に氏が「信じられない」「驚異的」と絶賛したのが、有機EL（OLED）ディスプレイの搭載だ。14インチで解像度1920×1200という美しい画面を、この価格帯で実現していることに驚きを隠せない様子。一方で、光沢タイプのため映り込みが気になる可能性がある点も指摘した。

性能面では、Snapdragon X Plusによる十分な処理能力に加え、ARM版プロセッサの強みであるバッテリー駆動時間の長さに言及。カタログ値で最大34時間という持続時間は、外出先での利用が多いユーザーにとって大きな魅力だと語る。また、付属の65W ACアダプターが非常にコンパクトであることも高く評価した。

動画撮影時のセール価格として、アドバンストモデルが89,900円（税込）で販売されていることに触れ、戸田氏は「めちゃくちゃ安い」と断言。有機ELディスプレイ、32GBメモリ、1TBストレージというスペックを考えれば、まさに”価格破壊”だと述べた。

戸田氏は、Snapdragon搭載PCの互換性が大きく改善されている現状にも触れつつ、一部の特殊なアプリを使用しない限り問題ないと解説。価格、性能、ディスプレイ品質、バッテリー性能のすべてが高いレベルでまとまっており、特に価格を重視するユーザーにとっては「迷わず買うべき」一台だと結論付けた。

