吉永小百合が大切にする、日々の保湿習慣「肌が潤えば、心も潤う」
俳優の吉永小百合が出演する、長崎・五島列島の椿から生まれた自然由来スキンケアブランド「五島の椿」の新TVCM「吉永さんと、保湿。」が27日より全国放送（一部エリアを除く）。今回のCMにあわせて、吉永が日常で大切にしている“保湿の習慣”について語った。
【動画】吉永小百合が普段から実践する保湿方法を紹介
吉永は「普段、加湿器を置いていますから、湿度がどのくらいか調べてみて、寝る時でも必要かしら、それとも今日はもう加湿器はなしで休もうかと考えますし、また普通に生活している時でも湿度を考えます」と話し、肌や体調を意識した生活を送っているという。
また、「だんだん地球が壊れかかっていて、本当に極端に湿度が少ない時と、また雨ばかり降る時になってしまっていますから、そういう意味では自分で自衛といいますか、自分の体調とか肌をしっかりと見ていかなきゃいけないかしらと思っています」と、地球規模の環境変化にも関心を寄せ、年齢を重ねても自分を大切にして生きる姿勢を示した。
新CMも吉永が日常生活の中で大切にしている「保湿の習慣」を丁寧に描いた内容となっている。「乾かないことが何より大切だから」と、湿度計で空気の乾燥具合を確認する様子や、「肌が潤えば、心も潤うから」と語るなど、吉永の日常を垣間見るようだ。また、CMソングとして、吉永が17歳の時にレコーディングをした名曲「いつでも夢を」が使用されている。
WEB限定で「吉永小百合さんスキンケアメソッド 保湿水」篇も同時公開。吉永が愛用する保湿水のおすすめの使い方と、普段実践している保湿ケアについて紹介している。
