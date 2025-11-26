11月24日、バラエティ番組『ウルトラタクシー』（TBS系）が放送。木村拓哉がタクシー運転手となり乗客の「行きたい」「やりたい」を叶える“夢ドライブ旅バラエティ”と題して放送され、ゲストに目黒蓮が登場。先輩、後輩の仲睦まじいやりとりがオンエアされたのだが、2人の会話がネット上で話題になっている。

【写真】笑顔でスタッフに話しかけ…『ザ・ロイヤルファミリー』ロケ中の目黒蓮

結婚願望が強い目黒蓮

「同番組は『一夜限りのドリームタクシー! 運転手・木村拓哉が豪華芸能人の夢を叶える』をテーマに、映画でタクシー運転手役を演じた木村さんがタクシーを運転し、次々と乗車する超豪華ゲストたちを目的地まで送り届けるという特別番組です。番組序盤には、女優の蒼井優と上戸彩の2人が乗車。2人が行きたいと言った東京ディズニーランドに向かい、ディズニーの世界観を楽しんでいました」（テレビ局関係者、以下同）

その後乗車したのは、事務所の後輩であるSnowManの目黒蓮だ。ドラマでの共演以降親交の深い2人だが「とにかく体を動かしたい!」という目黒の願いを叶えるため、ゴルフ場や野球場に向かいスポーツを楽しんだ。

さらにその後、2人は町中華で食事をするのだが、今回はその食事中の2人の会話に注目が集まった。

「サシ飲みを始めた2人は本音トークを繰り広げました。その中で、『人生の分岐点だったと思う出来事は?』というお題について回答。15歳でこの世界に飛び込んだ木村さんは過去を振り返りながら『家族を得たっていうのが最大の分岐点かもしれない』と語り、それに対して目黒さんは感慨深く聞いていました」

その様子にファンは反応。先輩の結婚を語る一幕に《木村先輩、その話あんまり目黒くんにしないで....目黒くん、ぶっ刺さったお顔してるから》《家族の話はあまりしてほしくない.....だって目黒蓮はちゃんと結婚願望がある人間だからネ......》とヒヤヒヤした思いを抱いていた。

その理由を芸能ジャーナリストはこう指摘する。

「目黒さんは以前から結婚願望を何度も口にしています。特に2024年9月に放送された『ボクらの時代』では、『僕も1人の人間なんで。やっぱり結婚はしたいし、家庭も持ちたいしっていう気持ちがある』と発言。さらに『僕は二の次で、僕以外のものだったり人で幸せを一番に感じていてほしくて』と、ファンに向けての心境を吐露して炎上。“ファンを置いてきぼりにした”と批判が相次いだのです」

目黒は、その後、自身のSNSでこの発言を謝罪。しかし《俺のファンじゃない人は話したことないし やだったかも 自分のファンのことしか考えずに話しちゃった。ごめんなさい》と投稿して火に油を注いでしまったのだ。

「結婚発言で大混乱が起きるほど今や国民的アイドルグループで、世界的にも活躍が広がっている目黒さん。結婚への願望が強いことはファンも承知の事実です。さらに木村さんが結婚した年齢は28歳。今の目黒さんの年齢と同じなだけに、結婚する未来がリアルに映ってしまったようです。彼の人としての幸せを願いながらも、今は仕事に集中して欲しいというのがファンの本音かもしれません」

『SHOGUN 将軍』シーズン2の撮影のため、一時的にグループ活動を休止して俳優業に専念する期間を設けることを発表した目黒。結婚願望があるとはいえ、止まらぬオファーでそれどころではないかもしれない。