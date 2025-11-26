冠水した場所を歩く人々＝22日、タイ南部ハジャイ/Roylee Suriyaworakul/Reuters

バンコク（CNN）タイ南部が「300年に1度」とされる豪雨に見舞われ、大規模な洪水や感電によって少なくとも19人が死亡した。30人の新生児がいる病院は孤立状態に置かれている。

タイ王室灌漑（かんがい）局によると、南部ソンクラー県にある交通・運輸の中心地ハジャイでは「300年ぶりの豪雨」を観測した。

地元当局によれば、24日の時点でタイ南部の9県で洪水が続き、住宅など12万7000棟以上が被災している。所によっては累積雨量が400ミリ近くに達し、河川の氾濫（はんらん）や鉄砲水の被害が増大した。

ハジャイの洪水は最大で深さ2.5メートルに達し、住宅や道路などが水に浸かった。市内で撮影された写真には、道路が水没し、沈みかけた住宅から住民がボートで救出される様子が写っている。

ハジャイ病院では24日夜以来、水や電力の供給が部分的に途絶えて混乱状態に陥った。看護師によると、乳児病棟には付き添いの親がいない新生児が約30人いるといい、「親は心配しているが、水位が上昇していて交通手段が切り離されているため、来ることができない」という。

乳児病棟は病院の3階にある。しかし別の看護師によれば、前日は1階までだった浸水が、25日には2階にまで到達した。

25日現在、病院内には入院患者200人を含めて約500人が取り残されており、病院は当局に対し、飲料水の供給を増やすよう要請している。

数日間続いた豪雨は近隣国でも被害を拡大させている。マレーシアでは1万5000人以上が避難を強いられ、ベトナム中部では洪水や土砂崩れによって過去1週間で91人が死亡した。