Æ¿Ì¾¤ò°Ý»ý¤¹¤ë²¾ÁÛ¥³¥ó¥Æ¥Ê¥¿¥Ö¤ò¤¹¤°³«¤¤¤ÆÄÌ¾ï¥¿¥Ö¤ÈÊ»ÍÑ¤â¤Ç¤¤ëFirefox¥¢¥É¥ª¥ó¡ÖTemporary Containers Plus¡×
Firefox¥¢¥É¥ª¥ó¡ÖTemporary Containers Plus¡×¤Ï»È¤¤¼Î¤Æ¤Î²¾ÁÛ¥³¥ó¥Æ¥Ê¥¿¥Ö¤òÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¥¢¥É¥ª¥ó¤Ç¤¹¡£Cookie¤ò¥Ö¥é¥¦¥¶¤Ë»Ä¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤ä¡¢¥í¥°¥¤¥ó¾ðÊó¤òÂ¾¤Î¥¿¥Ö¤ÈÊ¬¤±¤¿¤¤¤È¤¤Ê¤É¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
Temporary Containers Plus - 🦊 Firefox (ja) ¸þ¤±³ÈÄ¥µ¡Ç½¤òÆþ¼ê
https://addons.mozilla.org/ja/firefox/addon/temporary-containers-plus/
¡ÖÄÉ²Ã¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖTemporary Containers Plus¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿¤é´°Î»¡£¡ÖOK¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤ÆÀßÄê¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
°Ê²¼¤¬Temporary Containers Plus¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¡£¡ÖGeneral¡×¥¿¥Ö¤«¤é¡ÖAutomatic Mode¡×¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¿·µ¬ºîÀ®¤¹¤ë¥¿¥Ö¤¬¤¹¤Ù¤Æ²¾ÁÛ¥³¥ó¥Æ¥Ê¥¿¥Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÀßÄê¤ÎÊÑ¹¹¤Ï¼«Æ°¤ÇÊÝÂ¸¤µ¤ì¡¢±¦¾å¤Ë¡ÖSaved¡×¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿¤éOK¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤ËFirefox¤Ç¥¿¥Ö¤ò³«¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¿·µ¬¥¿¥Ö¤Î¾å¤ËÇò¤¤¥Ð¡¼¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²¾ÁÛ¥³¥ó¥Æ¥Ê¥¿¥Ö¤ÇYouTube¤ò³«¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢»ëÄ°ÍúÎò¤«¤é¤Î¥ª¥¹¥¹¥áÆ°²è¤Ê¤É¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤º¡¢½é¤á¤ÆYouTube¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤¿¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£YouTube¤Ï»ëÄ°¤·¤¿Æ°²è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸¤Î¥ª¥¹¥¹¥áÉ½¼¨¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¤³¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤¿¤¤¤±¤É¡¢¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸¤Î¥ª¥¹¥¹¥á¤òÊÑ²½¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ºÝ¤Ë¤Ï¡¢²¾ÁÛ¥³¥ó¥Æ¥Ê¥¿¥Ö¤Ç³«¤±¤ÐOK¡£
¥ê¥ó¥¯¤ò³«¤¯ºÝ¤Ë¡¢±¦¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¡ÖOpen link in new Temporary Container tab¡×¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤â¡¢ÆÃÄê¤Î¥ê¥ó¥¯¤ò²¾ÁÛ¥³¥ó¥Æ¥Ê¥¿¥Ö¤Ç³«¤¯»ö¤¬²ÄÇ½¡£
¤Þ¤¿¡¢Temporary Containers Plus¤òÍ¸ú¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¥Ö¥é¥¦¥¶¤Î¾åÉô¤Ë»þ·×¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤â²¾ÁÛ¥³¥ó¥Æ¥Ê¥¿¥Ö¤ò³«¤¯»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÀßÄê¤Î¡ÖIsolation¡§Grobal¡×¤«¤é¤Ï¡¢²¾ÁÛ¥³¥ó¥Æ¥Ê¥¿¥Ö¤ÎÁ´ÈÌÅª¤ÊÀßÄê¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢º¸¥¯¥ê¥Ã¥¯¤È±¦¥¯¥ê¥Ã¥¯¤ÇÄÌ¾ï¥¿¥Ö¤ò³«¤¯¤«²¾ÁÛ¥³¥ó¥Æ¥Ê¥¿¥Ö¤ò³«¤¯¤«¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖIsolation¡§Per Domain¡×¤Ç¤Ï¡¢¥É¥á¥¤¥ó¤ò»ØÄê¤·¤Æ¡Ö¤³¤Î¥µ¥¤¥È¤Ï¾ï¤Ë²¾ÁÛ¥³¥ó¥Æ¥Ê¥¿¥Ö¤Ç³«¤¯¡×¤È»ØÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥É¥á¥¤¥ó¤òÆþÎÏ¤·¤¿¤é¡¢Action¤Ç¡ÖEnabled¡×¤òÁªÂò¡£
¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¡ÖAdd Domain Rule¡×¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²¾ÁÛ¥³¥ó¥Æ¥Ê¥¿¥Ö¤Ç³«¤¯¥µ¥¤¥È¤ä²¾ÁÛ¥³¥ó¥Æ¥Ê¥¿¥Ö¤Ç³«¤«¤Ê¤¤¥µ¥¤¥È¤òÅÐÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÆÃÄê¤Î¥µ¥¤¥È¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê²¾ÁÛ¥³¥ó¥Æ¥Ê¥¿¥Ö¤Ç¡¢¥í¥°¥¤¥ó¤äCookie¤¬½ÅÍ×¤Ê¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÏÄÌ¾ï¥¿¥Ö¤Ç¡¢¤È»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤Ç¤âCookie¤òÌµ»ë¤·¤¿¥Ö¥é¥¦¥¸¥ó¥°¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢Temporary Containers Plus¤Ë¤ÏÆ±°ì¥¦¥£¥ó¥É¥¦Æâ¤ÇÊ£¿ô¤Î²¾ÁÛ¥³¥ó¥Æ¥Ê¥¿¥Ö¤ò³«¤¤¤Æ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ê¤É¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¤Ï¡¢Æ±¤¸¥Ö¥é¥¦¥¶Æâ¤ÇÊ£¿ô¤Î²¾ÁÛ¥³¥ó¥Æ¥Ê¥¿¥Ö¤ò³«¤¤¤Æ¤½¤ì¤¾¤ìGmail(²èÁüº¸)¤ÈYouTube(²èÁü±¦)¤ò³«¤¤¤¿¤È¤³¤í¡£ÄÌ¾ï¤Ï¡¢Google¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤¹¤ë¤ÈGmail¤äYouTube¤ò´Þ¤àÁ´¤Æ¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¥í¥°¥¤¥ó¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²¾ÁÛ¥³¥ó¥Æ¥Ê¥¿¥Ö¤Ç¥í¥°¥¤¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤¿¤êÆÃÄê¤Î¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Ê¤¤·Á¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²¾ÁÛ¥³¥ó¥Æ¥Ê¥¿¥Ö¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤¿¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢¼«Æ°Åª¤ËÍúÎò¤òºï½ü¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¡ÖDeletes History Containers¡×¤«¤é¡¢¡ÖI have read the Warning and understand the implications that come with using "Deletes History Temporary Containers". When ticking the checkbox Firefox will ask you for "Access browsing history" permissions.(²¾ÁÛ¥³¥ó¥Æ¥Ê¥¿¥Ö¤ÎÍúÎò¤òºï½ü¤ËÈ¼¤¦±Æ¶Á¤òÍý²ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò¥ª¥ó¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢Firefox ¤Ï¡Ø±ÜÍ÷ÍúÎò¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¡Ù¤Î¸¢¸Â¤òÍ×µá¤·¤Þ¤¹)¡×¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Ë¡¢¥×¥ë¥À¥¦¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤«¤é¡ÖAutomatically create "Deletes History Temporary Containers"instead of normal Temporary Containers(ÄÌ¾ï¤Î²¾ÁÛ¥³¥ó¥Æ¥Ê¥¿¥Ö¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢ÍúÎòºï½ü¥³¥ó¥Æ¥Ê¥¿¥Ö¤ò¼«Æ°Åª¤ËºîÀ®¤¹¤ë)¡×¤òÁªÂò¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥Ö¥é¥¦¥¶¤«¤é²¾ÁÛ¥³¥ó¥Æ¥Ê¥¿¥Ö¤Ç¥µ¥¤¥È¤ò³«¤¤¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¿¥Ö¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤À¤È¥Ö¥é¥¦¥¶¤ÎÍúÎò¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¥¿¥Ö¤òÊÄ¤¸¤ë¤È¡¢ÊÄ¤¸¤¿¥¿¥Ö¤ÎÍúÎò¤¬¼«Æ°Åª¤Ëºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥¿¥Ö¤ò³«¤¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ÏÍúÎò¤«¤éºÆ¥¢¥¯¥»¥¹¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢²¾ÁÛ¥³¥ó¥Æ¥Ê¥¿¥Ö¤òÊÄ¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î²¾ÁÛ¥³¥ó¥Æ¥Ê¥¿¥Ö¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤¿ÍúÎò¤ò¼«Æ°ºï½ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢Temporary Containers Plus¤Î¸ý¥³¥ß¤Ë¤è¤ë¤È¡¢YouTube¤äReddit¤Ê¤ÉÆÃÄê¤Î¥É¥á¥¤¥ó¤Ç¤ÏÍúÎò¤Î¼«Æ°ºï½ü¤¬µ¡Ç½¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ÆÃÄê¤Î´Ä¶¤Ç¤Ïºï½ü¥³¥ó¥Æ¥Ê¥¿¥Ö¤¬Æ°ºî¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë»î¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢²¾ÁÛ¥³¥ó¥Æ¥Ê¥¿¥Ö¤Ç³«¤¤¤¿YouTube¤ÎÍúÎò¤Ï¾Ã¤¨¤¿»þ¤È¤¦¤Þ¤¯¾Ã¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£