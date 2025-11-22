ÇÍÅÝ¥¥ã¥é¤ÇÂç¿Íµ¤¡ª¡¡½÷Í¥¡¦Î©Ìîº»µª¤¬¸ì¤ë½é¥°¥é¥Ó¥¢¤Îµ²±¡Ö¤º¤Ã¤È¤ªÊ¢¤ò¥Ø¥³¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë½÷À¤¿¤Á¤Ë¡Ö½é¥°¥é¥Ó¥¢¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤äÅö»þ¤ÎÁÛ¤¤¤òÊ¹¤¯Ï¢ºÜ¡¢¡Ø½é¥°¥é¥Ó¥¢Êª¸ì¡ÁMy First Gravure Story¡Á¡Ù¡£º£²ó¤Ï½÷Í¥¡¦Î©Ìîº»µª¡Ê¤¿¤Æ¤Î¡¦¤µ¤¡Ë¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÁ°ÊÔ¡£
Î©Ìî¤µ¤ó¤Ï2017Ç¯¤Ë´úÍÈ¤²¤µ¤ì¤¿·àÃÄ¤ÎÁÏÀß¥á¥ó¥Ð¡¼31¿Í¤Ë¡¢4000¿Í¤Î±þÊç¼Ô¤Ë¤è¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢ÆþÃÄ¡£°Ê¹ß¡¢·àÃÄ¤Î¸ø±é¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥é¥¸¥ª¡¢web¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿¡£
2024Ç¯4·î¤ËÂàÃÄ¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¡£YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Øº´µ×´ÖÀë¹Ô¤ÎNOBROCK TV¡Ù¤Î¡ØÇÍÅÝÂ¼?¤â¤·¤âÆüËÜ¤Ë½»Ì±Á´°÷¤¬ÇÍÅÝ¤·¤Æ¤¯¤ëÂ¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡×¤Ë¡¢ÇÍÅÝ¥Ê¡¼¥¹Ìò¤Ç½Ð±é¡£¤½¤Î¥É£Ó¤Ê¥¥ã¥é¤¬Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¤½¤Î¸å¡ÖÇÍÅÝ¥Ê¡¼¥¹¡×¡ÖÇÍÅÝ¥µ¥¦¥Ê¡×¤Ê¤É¤Î¥·¥ê¡¼¥ººîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Ï¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡×2020Ç¯7¹æ¤Ç¡¢½é¥°¥é¥Ó¥¢¤òÈäÏª¡£Ã¼Àµ¤Ê´éÎ©¤Á¤ÈÇ÷ÎÏËþÅÀ¤Î¥Ò¥Ã¥×¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£°Ê¹ß¡¢½µ´©»ï¡¢¥Þ¥ó¥¬»ï¤Ê¤É¤Î»ïÌÌ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Ï¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¡¢¤Þ¤¿½é¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÎ©Ìîº»µª¤Î¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡×2020Ç¯7¹æ¡Ê»£±Æ¡¿·ª»³½¨ºî¡Ë¤è¤ê
¡¼¡¼½é¥°¥é¥Ó¥¢¤Î»×¤¤½Ð¤ò¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼»þ¤«¤é¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Ï¢ºÜ¤Ç¤¹¡£Î©Ìî¤µ¤ó¤Ï³ØÀ¸»þÂå¤«¤é½÷Í¥»ÖË¾¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
Î©Ìî¡¡¤â¤È¤â¤È¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤ÏÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤µ¤ó¤ËÆ´¤ì¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢²Î¼ê»ÖË¾¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âÃæ³ØÀ¸¤Î»þ¤Ë¡ÖÌî¥Ö¥¿¡£¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡×¤ÎËÙËÌ¿¿´õ¤µ¤ó¤ò¸«¤Æ¡¢¼«Ê¬¤â¡Ö¤ª¼Çµï¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡ª ½÷Í¥¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤ËÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¼õ¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
¡¼¡¼¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¸·¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
Î©Ìî¡¡¤«¤Ê¤ê......¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ªÇñ¤Þ¤ê¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¸À¤¤¤Å¤é¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡£¤¦¤Á¤ÏÊì»Ò²ÈÄí¤Ç¡¢4»ÐËå¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤«¤é¡¢²È¤Î¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Æ¡¢»Å»ö¤·¤Ê¤µ¤¤¤È¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ÐËåÁ´°÷¡¢¹â¹»À¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¡¢¤¢¤ë»þ´ü¤«¤é¤Ï²È¤Ë¤â¤ª¶â¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤É¤ó¤Ê¡©
Î©Ìî¡¡¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¡¢²óÅ¾¼÷»Ê¤Î¥Û¡¼¥ë¡¢¤¢¤È¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ê¤É¤Ê¤É¤á¤Ã¤Á¤ã¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¼«Ê¬¤Î¥±¡¼¥¿¥¤Âå¤ä¤ª¾®¸¯¤¤¤Ê¤É¤ÏÁ´Éô¼«Ê¬¤Ç¤Þ¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¼«Î©¿´¤¬²êÀ¸¤¨¤¿µ¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼¤½¤ì¤¬¤É¤¦¤¤¤¦·Ð°Þ¤Ç·ÝÇ½¤ÎÆ»¤Ø¡©
Î©Ìî¡¡¹â¹»Â´¶È¸å¡¢¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£4Ç¯¤¬·Ð¤Á¡¢¤½¤í¤½¤íÀµ¼Ò°÷¤Ë¤Ê¤í¤¦¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤ªÅ¹¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ë¡Öº»µª¤Á¤ã¤ó¤ÏÌ´¤òÄÉ¤¦¤Ù¤¤À¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡£Åö»þ¡¢¥µ¥í¥ó¥â¥Ç¥ë¤â¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¡¢»ä¤¬·ÝÇ½»ÖË¾¤À¤Ã¤Æ¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢·ÀÌóÀ¸¤È¤·¤Æ¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£ÍâÇ¯¤Ï´úÍÈ¤²¤¹¤ë·àÃÄ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬22ºÐ¤Î¤È¤¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼¤½¤Î·àÃÄ¤Ë¤Ï4000Ì¾¤Û¤É¤Î±þÊç¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ê¹ç³Ê¼Ô¤Ï31Ì¾¤À¤Ã¤¿¤È¤«¡£¼õ¤«¤Ã¤¿»þ¤Î¿´¶¤Ï¡©
Î©Ìî¡¡·ë²ÌÈ¯É½¤Ï¡¢ºÇ½ª¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¸å¤Ë¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¡¢Ì¾Á°¤ò¸Æ¤Ð¤ì¤ë·Á¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¥É¥¥É¥¤·¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡£¸Æ¤Ð¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢´î¤Ó¤¬ÇúÈ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦¡¢¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ¡¢´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼¤½¤Î·àÃÄ¤ÏÅö½é¡¢9³ä¤¬±éµ»¤¬Ì¤·Ð¸³¤ÎÊý¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢½é´ü¤Î·Î¸Å¤Ï¤«¤Ê¤ê²á¹ó¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¤«¡£
Î©Ìî¡¡¤á¤Ã¤Á¤ã¸·¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£È¯À¼¡¢¶Ú¥È¥ì¤Ê¤É¤Î´ðËÜ¤Ë¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢¥¨¥Á¥å¡¼¥É¡ÊÂ¨¶½·à¡Ë¡¢µÓËÜ·à¤Î·Î¸Å¡¢¤µ¤é¤Ë²Î¤ä¥À¥ó¥¹¤ÎÎý½¬¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤ì¤¬¤Û¤ÜËèÆü¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼¤Þ¤À¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤â¤Þ¤Þ¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤é¥Ô¥ê¥Ô¥ê¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÎÃæ¡¢µã¤¯¿Í¤â·ë¹½¤¤¤¿¤È¤«¡£½÷Í¥¤È¤¤¤¦¤È²Ú¤ä¤«¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
Î©Ìî¡¡ËÜÅö¤Ë¤½¤¦¡£²¼ÀÑ¤ß¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤À¤·¡¢¸·¤·¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¤Þ¤µ¤«¤³¤³¤Þ¤Ç¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£»ä¼«¿È¤Ï¤½¤Î»þÅÀ¤ÇÇ¯ÎðÅª¤Ë¤â¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë²Ë¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯É¬»à¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢¸·¤·¤¯»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¼Çµï¤Î´ðÁÃ¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¤âÁêÅöÃÃ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë¿É¤¯¤Æ¤âÅö»þ¤ò»×¤¤½Ð¤»¤ÐÂÑ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼Î©Ìî¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î·àÃÄ¤ÎÃæ¤Ç¤â¿Íµ¤¤Ç¤·¤¿¤Í¡£´úÍÈ¤²Áá¡¹¡¢¥²¡¼¥à¤Î¹¹ð¤ËÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿¤ê¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¤Ë¤â½Ð±é¤·¤¿¤ê¡£"¶Ã°Û¤Î´éÌÌÊÐº¹ÃÍ"¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢¤½¤Î¸å¤â¸ø±é¤Ë½ÐÂ³¤±¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥é¥¸¥ª¡¢web¤Ê¤É¤ÇÉý¹¤¯³èÆ°¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Î©Ìî¡¡ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤ÀÆþÃÄ¸å¡¢Á´¸ø±é¤Ë½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»ä¡¢¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤ò¤Û¤È¤ó¤É±é¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤Ä¤â¥À¥á¤Ç¡£¤È¤Ë¤«¤¯¥µ¥Ö¤ÎÌò¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¼çÌò¤ò¿©¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¡¢ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼È¿¹ü¿´¤¬Î©Ìî¤µ¤ó¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤À¤Ã¤¿¤È¡£¤³¤³¤«¤é¥°¥é¥Ó¥¢¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Î©Ìî¤µ¤ó¤Ï¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù2020Ç¯7¹æ¡Ê2·î3ÆüÈ¯Çä¡Ë¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¿åÃå»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦·Ð°Þ¤Ç¡©
Î©Ìî¡¡³Î¤«»öÌ³½ê¤«¤é¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¡£¤¿¤À¡¢ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢ºÇ½é¤Ï¤¢¤Þ¤ê¾è¤êµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡£·è¤·¤Æ¥°¥é¥Ó¥¢ÂÎ·¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤ì¤ÈÂç¤¤¤¤ª¿¬¤¬ÀÎ¤«¤é¤¹¤´¤¤¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¯¤é¤¤¡£¤À¤«¤é¼«Ê¬¤¬¿åÃå¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤ÆÁÛÁü¤¬¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¼¡¼¤½¤ì¤¬ËÝ°Õ¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¡©
Î©Ìî¡¡ÍÌ¾¤Ê½÷Í¥¤µ¤ó¤â¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¤Ê¤Ë¤è¤ê·àÃÄ¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤¤¤¿¤·¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤Ç¾¯¤·¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¼«Ê¬¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Ä©Àï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¤³¤Î½é¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¡Ö25ºÐ¤Î¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¡£
Î©Ìî¡¡¤½¤ÎÁ°Ç¯¡¢Twitter¡Ê¸½X¡Ë¤Ç¡¢¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¡¢¡Öº£Ç¯25ºÐ¡¢¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¤ä¤é¤»¤ÆÄº¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¾¤Ð¼«µÔÅª¤Ë¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¤é¡¢Í½ÁÛ°Ê¾å¤Ë¥Ð¥º¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡×2020Ç¯7¹æ¡Ê»£±Æ¡¿·ª»³½¨ºî¡Ë¤è¤ê
¡¼¡¼½µ¥×¥ì¤ÎÈ¯Çä¤â2·î3Æü¤È¡¢¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¤ÎÆü¡Ê2·î2Æü¡Ë¤«¤é1ÆüÃÙ¤ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Î©Ìî¡¡¤½¤¦¡ª¡¡¤¹¤´¤¤¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¼¡¼Åö»þ¤Î½µ¥×¥ì¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÆÉ¤à¤È¡¢¥°¥é¥Ó¥¢»£±Æ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
Î©Ìî¡¡¤¢¡¼¤½¤¦¤½¤¦¡£¥°¥é¥Ó¥¢¡á³¤³°¥í¥±¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Þ¤À¶ñÂÎÅª¤Ê¤ªÏÃ¤Ï²¿¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°ì±þ¤¢¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¿½ÀÁ½ñ¤ò½ñ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Åö»þ¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¿¿¤ÃÂþÃæ¤Ç¡¢·ë¶É¡¢Äó½Ð¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤ÏÀéÍÕ¤Ç¥í¥±¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ÌµÂÌ¤Ë¤Ê¤é¤ººÑ¤ó¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¼¡¼»£±Æ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ê¤É½àÈ÷¤·¤Þ¤·¤¿¡©
Î©Ìî¡¡¾¯¤·¤Ç¤â¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤Ð¤ÈÁö¤Ã¤¿¤ê¡¢Í¼¿©¤Ï¤â¤ä¤·¤À¤±¤Ë¤·¤¿¤ê¡£´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¼¡¼¼ÂºÝ¤Î»£±Æ¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡©
Î©Ìî¡¡¤á¤Ã¤Á¤ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£¸½¾ì¤Ç¤Ï¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¤Î»Ø¼¨¤Ë½¾¤¦¤Î¤ÇÀº°ìÇÕ¤Ç¡£ÂÎ¤ò¤Ò¤Í¤ë¥Ý¡¼¥º¤âÂ¿¤¯¤Æ¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¶ÚÆù»È¤¦¤Î¤«¡¢ÂçÊÑ¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¢¤È»£±ÆÃæ¤Ï¤º¤Ã¤È¤ªÊ¢¤ò¤Ø¤Ã¤³¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤âÃÏÌ£¤ËÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡¼¡¼É½¾ð¤Ï¤¦¤Þ¤¯É½¸½¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡©
Î©Ìî¡¡»£±Æ¤Î¾¯¤·Á°¤Ë»õ¤Î¶ºÀµ¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»õÊÂ¤Ó¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¤¤·¡¢¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤È¥¿¥«¤ò³ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ÂºÝ¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¾Ð´é¤ÏÁ´Á³°ú¤½Ð¤·¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤Ë¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤â¤Ã¤ÈÊÙ¶¯¤·¤Ê¤¤ã¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¼¡¼¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î¤ª¿¬¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤âÂ¿¤¯»£¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
Î©Ìî¡¡ºÇ½é¤ÏÄñ¹³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤«¤é¤á¤Ã¤Á¤ãË«¤á¤ÆÄº¤¤¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤À¤ó¤À¤ó¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤Ã¤Æ¤ªÊ¢¤ò±£¤»¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥Ø¥³¤Þ¤»¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤«¤é¡¢¤½¤ì¤â³Ú¤Ç¡£¤â¤È¤â¤È»£±Æ¤Ï¥Ä¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ë¿ä¤·¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤ª¿¬¤Î¥«¥Ã¥È¤¬¥Ð¥º¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼«Ê¬Åª¤Ë¤Ï´ò¤·¤¤¸í»»¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡¼¡¼¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è³Ú¤·¤ó¤Ç»£±Æ¤Ç¤¤¿¤È¡£·ÇºÜ¹æ¤ÏÇã¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡©
Î©Ìî¡¡¤½¤Îº¢¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢½Ð¶Ð¤·¤ÆÃª¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¡£´ò¤·¤¤°ìÊý¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¢¤È»ä¤¬½Ð¤Æ¤ë¤È¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¥Ð¥ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥ì¥¸¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¤Ê¤¬¤é¤Ò¤È¤ê¤Ç¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¼¡¼¤¢¤Ï¤Ï¤Ï¡£¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï²¿¤«¸À¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡©
Î©Ìî¡¡¤³¤Î»þ¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤ä¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Î¿åÃå»£±Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â»ä¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¤³¤È¤ò¿¦¾ì¤Ç´ò¤·¤½¤¦¤ËÏÃ¤ò¤·¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¡¢¿Í¤Å¤Æ¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£·ë¹½¡¢¥Ä¥ó¥Ç¥ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£°ìÊý¤Ç¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î²È¤Ë¤Ï½µ¥×¥ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤¯Íý²ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤±¤É¡¢´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡üÎ©Ìîº»µª¡Ê¤¿¤Æ¤Î¡¦¤µ¤¡Ë
1994Ç¯11·î13ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡¡¿ÈÄ¹¡á154cm
2017Ç¯¤«¤é½÷Í¥³èÆ°¤ò»Ï¤á¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤äÉñÂæ¤Ê¤É¤Ç³èÌö¡£YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Øº´µ×´ÖÀë¹Ô¤ÎNOBROCK TV¡Ù¤ËÅÙ¡¹½Ð±é¤·¡¢ÇÍÅÝ¥Ê¡¼¥¹Ìò¤ÇÏÃÂê¤Ë¡£
2026Ç¯2·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖNOBROCK FES 2026 ¡ÁÌ´¤ò¸ì¤Ã¤¿¤é³ð¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿Ìë¡Á¡×¡Ê¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ ¹ñÎ©Âç¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Ë½Ð±éÍ½Äê¡£
¸ø¼°X¡Ú@tateno_saki1113¡Û
¸ø¼°Instagram¡Ú@tateno_saki_official¡Û
¥á¥¤¥¥ó¥°¡õÇÍÅÝÆ°²èÉÕ¤¡ØÉÔµ¡·ù¤ÊÈà½÷¡Ù »£±Æ¡¿¥«¥Î¥¦¥ê¥ç¥¦¥Þ ²Á³Ê¡¿1,650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ½÷Í¥¡¦Î©Ìîº»µª¤Î½é¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡£¡Øº´µ×´ÖÀë¹Ô¤ÎNOBROCK TV¡Ù¤Î¡ÖÇÍÅÝ¥Ê¡¼¥¹¡×¤ò¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤·¡¢¤´µ¡·ù¼Ð¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯Èà½÷¤¬¡¢µ¡·ù¤òÌá¤·¤Æ¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ò»£¤ê²¼¤í¤·¡£¿åÃå¤«¤é¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¡¢¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Ñ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£¥°¥é¥¸¥ã¥Ñ¡ª¸ÂÄêÈÇ¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¤¥¥ó¥°Æ°²è¤Ë²Ã¤¨¡¢ÇÍÅÝÆ°²è¤¬ÉÕ¤¯¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÂçÌîÃÒ¸Ê¡¡»£±Æ¡¿²®¸¶Âç»Ö