3Ï¢µÙ½éÆü¤Î 22Æü¡¢ÀÅ²¬Ž¥°ËÅì»Ô¤Î¡Ö°ËÆ¦¥·¥ã¥Ü¥Æ¥óÆ°Êª¸ø±à¡×¤Ç¡¢Åß¤ÎÉ÷Êª»í¡¢¥«¥Ô¥Ð¥é¤ÎÏªÅ·É÷Ï¤¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Æー¥×¥«¥Ã¥È¤Ê¤é¤ÌÁð¥«¥Ã¥È¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿22Æü¤Î½éÉ÷Ï¤¡£»ô°é°÷¤¬ ¤ªÅò¤òÎ¯¤á»Ï¤á¤ë¤È25É¤¤Î¥«¥Ô¥Ð¥é¤ÎÂç²ÈÂ²¤¬¼¡¡¹¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥Ô¥Ð¥é¤ÎÏªÅ·É÷Ï¤¤Ï¡¢Ìó40Ç¯Á°¤Ë»ô°é°÷¤¬ÁÝ½ü¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¡¢¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ªÅò¤Ë¥«¥Ô¥Ð¥é¤¬¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¶öÁ³¸«¤Ä¤±¤Æ°ÊÍè¡¢»ÜÀß¤ÎÌ¾Êª¹Ô»ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê´Ñ¸÷µÒ¡Ë
¡Ö¤ªÅò¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ï¿Í¤â¥«¥Ô¥Ð¥é¤â°ì½ï¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡Ê´Ñ¸÷µÒ¡Ë
¡Ö¤¹¤´¤¯¤¢¤Ã¤¿¤«¤½¤¦¡£¤«¤ï¤¤¤¤¡×
¤³¤Î¡Ö¸µÁÄ¥«¥Ô¥Ð¥é¤ÎÏªÅ·É÷Ï¤¡×¤Ï¡¢2026Ç¯4·î5Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
