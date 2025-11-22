”韓国ドラマ一強”時代の終わりか？「ディズニープラス」が日本ドラマに巨額投資を決断した理由

熾烈な競争が続く動画配信市場において、NetflixやLeminoがスポーツの独占配信で存在感を強める一方、ディズニープラスはあえて異なる路線を歩み始めている。

グループ傘下のESPNによるスポーツ配信拡大を進めつつも、他社とは一線を画すのがアジア・パシフィック発のローカル・オリジナルコンテンツ製作（APAC）だ。

なかでも注目されるのが、日本の連続ドラマ製作への投資強化である。これまで韓国が独走してきたアジアの映像コンテンツ市場において、日本のプレゼンスを再構築しようとする動きが本格化している。こうしたAPACの戦略には、ディズニーの揺るぎないプライドとポリシーが色濃く反映されている。その背景を解説する。

▲ディズニープラスのアジア・パシフィック新作発表プレゼンテーション『ディズニープラス・オリジナル・プレビュー 2025』（画像提供：ディズニー）

ディズニーによるアジア地域での新たな動き

そんなAPACが5年目を迎えた今年、新たな動きが出てきている。

これまでは、アジア・パシフィック市場の主役は韓国だった。オリジナルコンテンツの大半を韓国ドラマが占め、豪華スターの起用に加えて、大規模ロケや本格アクションを伴う骨太な大作が中心。ディズニーが投じる予算規模も他国とは比較にならないほど大きいことがうかがえた。

日本はAPAC市場で“2番手”の位置づけにある。韓国が大作連続ドラマを次々と量産してきたのに対し、日本はアニメやバラエティに加えて連続ドラマまで幅広いジャンルを揃えてはいるものの、各作品の製作費やスケールを見れば、韓国との差は歴然としている。

そうしたなか、11月13日に香港で開催されたディズニープラスの新作発表プレゼンテーション『ディズニープラス・オリジナル・プレビュー 2025』では、ディズニーのモバイルゲーム発アニメ『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』のシリーズ化や、ゲーム『DEATH STRANDING ISOLATIONS（Working Title）』を原作とした新作アニメの製作など、ゲーム原作からのアニメ化を日本発コンテンツのひとつの柱にしていくことが発表された。

さらに、前述のルーク・カン氏は、アジア・パシフィックにおける今後の日本と韓国の位置づけの変化についても個別取材で言及した。

「韓国の牙城」を崩すか？ディズニーが仕掛ける日本ドラマ大強化

日本はアジア・パシフィックでもっとも市場が大きく、これからの成長も見込まれる一方、韓国は国内市場が小さいために20年以上前からグローバル市場に進出し、世界最高水準のクリエイティブとコンテンツ輸出術を身につけてきた。

その結果、世界市場にはすでに多くの韓国ドラマのヒット作があり、ディズニーの大規模プロジェクトに対して、ローカルの製作プロダクションは競って参画に手を挙げるため、作品を形にしていくのが早い。

一方、日本ではプロジェクトに対して原作権利者や脚本家、製作プロダクションとの折衝など企画開発段階から独自に動かなければならず、グローバルな大規模プロジェクトを完成形に近い形で持ち込む製作パートナーを見つけるのは難しい。それが日本より韓国への投資が大きくなっている背景にある。

▲日本ドラマの強化に言及したウォルト・ディズニー・カンパニー、アジア・パシフィックのプレジデント、ルーク・カン氏（画像提供：ディズニー）

ルーク・カン氏は「現在は日本より多くのリソースを韓国に割いている」とする一方、日本の状況はここ数年で大きく変わっていると語る。

「日本には独自のエコシステムがありますが、この3年ほどで変わりました。日本のクリエイターたちの間には、国内の枠を超えて世界に挑戦したいという強い意識が生まれています。

これまで、日本と韓国の投資規模には大きな開きがありました。しかし、現在ではその差は大きく縮まっており、今後はアジア・パシフィックのなかでどの市場よりも日本への投資を加速させていく予定です」（ルーク・カン氏）

そこでディズニーが次なる日本の柱にしていこうと目論むのが実写の連続ドラマだ。

「日本アニメはすでに世界市場に浸透していますが、実写の分野はまだ世界に広がり始めたばかりの初期段階であり、これからです。われわれはこれまでアニメ分野の取り組みを強化してきましたが、今後は日本発の実写ドラマに注力していきます。時間は必要ですが、中長期的にどのように発展していくのか、とてもワクワクしています」（ルーク・カン氏）

日本ドラマが世界に広がる第一歩へ

これまでディズニープラスのアジア・パシフィックのオリジナルコンテンツは、韓国ドラマと日本アニメが中心になっていた。これから、そこに日本の連続ドラマが加わることになる。ローンチ当初から韓国が不動の主役だったアジアの勢力図に、大きな地殻変動が起きようとしている。

これまでのディズニープラスの日本オリジナル連続ドラマでは、柳楽優弥主演の『ガンニバル』シリーズ（2023年、2025年）が話題になったが、テレビ東京との共同製作の『季節のない街』（2023年）は、配信後に地上波テレビでも放送されて注目を集め、高い評価を受けていた。

▲世界的に高い評価を得た『SHOGUN 将軍』シーズン2の発表会には主演、エグゼクティブ・プロデューサーの真田広之も登壇した（画像提供：ディズニー）

▲『ディズニープラス・オリジナル・プレビュー 2025』での『SHOGUN 将軍』シーズン2の発表会（画像提供：ディズニー）

日本特有の心の機微や繊細な感情の揺れを、現代社会の断面として描き出す日本の連続ドラマ。そのストーリーテリングやクリエイティブには、国内にとどまらず世界でも受け入れられる大きなポテンシャルがあるだろう。アニメをはじめとする日本文化がグローバルで注目されている現状が、それを示している。

連続ドラマとアニメが日本の2本柱になれば、従来のアジアのオリジナルコンテンツにおける韓国一強時代は変わっていくだろう。そしてそれは、日本の連続ドラマの世界的認知度を高め、アニメに勝るとも劣らないファンダムを形成していくに違いない。

世界的エンターテインメント企業であるディズニーが本格的に日本の連続ドラマへ進出することは、日本ドラマが世界へ本格展開する「次なる時代の第一歩」となる可能性を秘めている。

・・・・・・

