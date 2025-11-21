¤Ê¤¼º£¡© ¼ã¤¤ÃË½÷¤Ë¡Ö¹ø¥Ñ¥ó¡×¤¬ºÆÎ®¹ÔÃæ¡£ÀµÄ¾¥À¥µ¤¤¤Î¤Ë²¿ÅÙ¤âÎ®¹Ô¤ë¡È°Õ³°¤È¿¼¤¤ÍýÍ³¡É
¡¡¤ß¤Ê¤µ¤ó¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ª ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡õ¥é¥¤¥¿¡¼¤Î³ÑÍ¤±§»Ò¡Ê¤¹¤ß¤æ¤¦¤³¡Ë¤Ç¤¹¡£°ÊÁ°¤Îµ»ö¤Ç¡¢¼ã¤¤½÷À¤Î´Ö¤Ç²¼Ãå¤Î¥Á¥é¸«¤»¤ä¹ø¥Ñ¥ó¤¬Î®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¼Â¤Ï½÷À¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ã¤¤ÃËÀ¤Î´Ö¤Ç¤â¹ø¥Ñ¥ó¤ÎÎ®¹Ô¤¬Éü³è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡40Âå½÷À¤Ë¤È¤Ã¤ÆÃËÀ¤Î¹ø¥Ñ¥ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¹â¹»»þÂå¤Ë¥¯¥é¥¹¤ÎÃË»Ò¤¿¤Á¤¬¹¥¤ó¤Ç¤¤¤¿¹ø¥Ñ¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡¢¤½¤ÎÃË»Ò¹â¹»À¸¤Î¹ø¥Ñ¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÎáÏÂ¤Îº£¡¢ÊÖ¤êºé¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤â¤½¤â¤Ê¤¼¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Ïº£¡¢¹ø¥Ñ¥ó¤ò¹¥¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡º£²ó¤ÏÉþÁõ¤«¤éÆÉ¤ß²ò¤¯¡ª ZÀ¤Âå¤Î¹ø¥Ñ¥óÎ®µ·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¹ø¥Ñ¥ó¤Ã¤Æ¥À¥µ¤¤¡£¤Ê¤Î¤Ë¤É¤¦¤·¤ÆÎ®¹Ô¤ë¤Î¤«
¡¡ÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¡¢¹ø¥Ñ¥ó¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¥À¥µ¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡© »ä¤¿¤Á¤Î³ØÀ¸»þÂå¤Ë¹ø¥Ñ¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÃË»Ò¹â¹»À¸¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤ß¤Æ¤â¡¢É®¼Ô¤ÏÅö»þ¤âº£¤âÊÑ¤ï¤é¤º¡Ö¥Ñ¥ó¥Ä¤¬¸«¤¨¤Æ¤Æ¤À¤é¤·¤Ê¤¤¤Ê¤¡¡×¤È¤·¤«»×¤¤¤Þ¤»¤ó¡£³§¤µ¤ó¤Ï¤É¤ó¤Ê°õ¾Ý¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¤¹¤«¡©
¡¡¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥È¥ì¥ó¥É¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¤½¤ì¤¬¤É¤ó¤Ê¤ËÉÔ»×µÄ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Î®¹Ô¤¬²ÃÇ®¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ï¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¡ª¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÀþ¤Ç¸«¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¹ø¥Ñ¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤À¤±¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢20Ç¯Á°¤ÎÎ®¹ÔÅö»þ¤âº£¤ÎºÆ¥Ö¡¼¥à¤âÁêÊÑ¤ï¤é¤º¡Ö¥À¥µ¤¤¤Ê¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ë¤·¤«±Ç¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢»þÂå¤ò·Ð¤Æ¤Þ¤¿ºÆ¤ÓÎ®¹Ô¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¼¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢¡¹ø¥Ñ¥ó¤Îµ¯¸»¤Ï¡¢ÊÆ·ºÌ³½ê¤Î¼ü¿ÍÉþ¡©
¡¡¤½¤â¤½¤â¹ø¥Ñ¥ó¤ÎÎ®¹Ô¤Îµ¯¸»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï½ôÀâ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊÆ·ºÌ³½ê¤Î¼ü¿ÍÉþ¤«¤éÍè¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Àâ¤¬ÍÌ¾¤Ç¤¹¡£¼ü¿Í¤¿¤Á¤Ï¶§´ï¤Î½ê»ý¤ä¼«»¦¤òËÉ»ß¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥Ù¥ë¥ÈÃåÍÑ¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¼«Á³¤È¼ü¿ÍÉþ¤¬¤º¤êÍî¤Á¤Æ¡¢¹ø¥Ñ¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÈ¿¼Ò²ñÅª¤ÊÈ¿¹üÀº¿À¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×·Ï¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤¬¹ø¥Ñ¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÆ§½±¤·¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¾º²Ú¤µ¤ì¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡90Ç¯Âå¤Î¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥Ö¡¼¥à¤«¤éÂ³¡¹¤ÈÁý¤¨»Ï¤á¤¿¹ø¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï2000Ç¯Âå¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤¬²ÃÇ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ñÆâ¤Ç¤ÏÅö»þ¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÃÓÂÞ¥¦¥¨¥¹¥È¥²¡¼¥È¥Ñ¡¼¥¯¡Ù¡Ø¤´¤¯¤»¤ó¡Ù¡ØÌî¥Ö¥¿¡£¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡Ù¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢ºîÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥ä¥ó¥¡¼¤ä¥®¥ã¥ë·Ï¤Î¥á¥ó¥º¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤Î¥á¥ó¥º¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¶ßÂ¤òÄ¹¤á¤Ë¹ø¥Ñ¥ó¤ò¤Ï¤¡¢¥ï¥¤¥ë¥É¤«¤ÄÃË¤Î¿§µ¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤¬¥¦¥±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¹ø¥Ñ¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¥ë¡¼¥º¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È¿Íµ¤¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¡¹ø¥Ñ¥ó¤ÎÎ®¹Ô¤Ï¡¢10Âå¤Î¼Ò²ñ¤Ø¤ÎÈ¿¹üÀº¿À¤À¤Ã¤¿
¡¡Á°²ó¹ø¥Ñ¥ó¤¬Î®¹Ô¤·¤¿1990Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é2000Ç¯Âå½é´ü¤ò»×¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¥¥ì¤ë17ºÐ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¡¢¡Ö±ç¸ò¡Ê±ç½õ¸òºÝ¡Ë¡×¤ä¡Ö¤ª¤ä¤¸¼í¤ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¼ã¼Ô¤ÎÈÈºá¤ÎÂ¿È¯¤¬¿¼¹ï¤Ê¼Ò²ñÌäÂê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²»³Ú¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¼ã¼Ô¤ÎÊú¤¨¤ëÉÔ°Â¤ä¶²¤ì¡¢¸ÉÆÈ¤òÂåÊÛ¤·¤¿ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤¬²»³Ú³¦¤òÀÊ´¬¤·¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤Ç¤¹¤Í¡£10Âå¤Î³ëÆ£¤¬ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ÆÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÈ¿¹üÀº¿À¤¬¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤âÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿ä»¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¼ã¼Ô¤¬¼çÄ¥¤¹¤ë»þÂå¤Ï¡¢20Ç¯¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë
¡¡»×¤¨¤Ð¡¢¤³¤ÎÈ¿¹üÀº¿À¤Ï»þÂå¤ò·Ð¤Æ·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£90¡Á00Ç¯Âå¤Ï¹ø¥Ñ¥ó¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¡¢¤½¤ì¤è¤êÁ°¤Î80Ç¯Âå¤ÏË½ÁöÂ²¤ÎÎ®¹Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ³ØÀ¸Éþ¤ÏÃ»¥é¥ó¡¦¥Ü¥ó¥¿¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬Î®¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÁÌ¤Ã¤¿60Ç¯Âå¤ÏÉþÁõ¤Ç¤Î¼çµÁ¼çÄ¥¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÌÜÎ©¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢³ØÀ¸±¿Æ°¤¬Èó¾ï¤Ë²ÃÇ®¤·¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
