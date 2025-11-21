¡Ö¤¨¡¢¥¿¥È¥¥¡¼¤·¤Æ¤ó¤Î¡©¡×Ê¿¼êÍ§ÍüÆà¡¢¶âÈ±¥í¥ó¥°¤Î·ãÊÑ»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¶ÄÅ·¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤¹¤´¤¯¤ÆÍÅÀº¡×¡Ö¤ª¿Í·Á¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡×
¸µÝ°ºä46¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥½¥í¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¿¼êÍ§ÍüÆà¤µ¤ó¤¬21Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¶á±Æ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¶âÈ±¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤ÇÂçÃÀ¤Ë¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤·¤¿Ê¿¼ê¤µ¤ó¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶âÈ±¥í¥ó¥°¡ß¥¿¥È¥¥¡¼¡Ê¡©¡Ë¤ÇÂçÃÀ¤Ê¥¤¥á¥Á¥§¥ó¤ò¤·¤¿Ê¿¼êÍ§ÍüÆà¤µ¤ó
Ê¿¼ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖI¡Çm human¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£¼Ì¿¿Ãæ¤ÎÊ¿¼ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¾®¤µ¤Ê»°¤ÄÊÔ¤ß¤òÊ£¿ôËÜºî¤Ã¤¿¶âÈ±¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤ä¡¢±¦ÏÓ¤ÎÆâÂ¦¤Ë¤¢¤ë¥¿¥È¥¥¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÌÏÍÍ¤¬ÌÜ¤ò¼æ¤¡¢½êºî¤«¤é¤Ï¤É¤³¤«Ñ³¤²¤ÊÍÍ»Ò¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤¨¤Ã¡©¤Á¤çÂÔ¤Ã¤Æ¡£¤Æ¤Á¤Ã¤Æ¥¿¥È¥¥¡¼¤·¤Æ¤ó¤Î¡©¡×¡Ö¤ª¿Í·Á¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê²Ä°¦¤¤¤µ¡×¡ÖÈ±¤ÎÌÓ¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¡¢½Ö´Ö¤¬Èþ¤·¤¯¤Æ¡Ä¥É¥é¥Þ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡×¡ÖåºÎï¤À¤è¤Ê¤¡¡×¡Ö¶âÈ±¤Æ¤ÁËÜÅö¤ËÆ©ÌÀ´¶¤¹¤´¤¯¤ÆÍÅÀº¡×¡Ö¤Æ¤Á¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¼¡ªÈ±·¿¿·Á¯¡ª¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤¯¤ÆåºÎï¤Ç¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤È¤«...ºÇ¹â¤«¤è¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
Ê¿¼ê¤µ¤ó¤Ï2016Ç¯¤ËÝ°ºä46¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¡¢2018Ç¯¤Ë±Ç²è¡Ø¶Á-HIBIKI-¡Ù¤Ç½é¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß°ì¾Þ¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£2020Ç¯¤Î¥½¥í³èÆ°³«»Ï¸å¡¢2022Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¤ÎÂç¼ê·ÝÇ½»öÌ³½ê¡ÖHYBE¡×¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢24Ç¯8·î¤ËÀìÂ°·ÀÌó¤ò½ªÎ»¡£Æ±Ç¯9·î¡¢²»³Ú·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥¯¥é¥¦¥É¥Ê¥¤¥ó¡×¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¡£