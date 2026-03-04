歌・ダンスともに未経験にも関わらず合格した15歳の候補生にスタジオメンバーが驚くシーンがあった。【映像】15歳美人候補生（スタイル抜群の全身姿も）2026年3月3日放送の『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第2話にて、三次審査に進む12名の合格者が発表された。ダンスランキング16位から、総合12位で滑り込み合格を果たしたのは、富山県出身の15歳、SAKURA（飛咲来）である。審査員はSAKURAが持つスター性を高く評価していた