ÆüËÜ¥¢¥Ë¥á¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯ºÙË¦¡ª¡ª¡×ÊüÁ÷Ãæ»ß¡¡¹á¹Á¥á¥Ç¥£¥¢ÊóÆ»
¹á¹Á¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï20Æü¡¢¹á¹Á¤Î¸ø¶¦ÊüÁ÷¤ÇÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯ºÙË¦¡ª¡ª¡×¤ÎÊüÁ÷¤¬Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¹â»Ô¼óÁê¤ÎÂæÏÑÍ»ö¤ò¤á¤°¤ëÈ¯¸À¤ËÃæ¹ñ¤¬È¿È¯¤ò¶¯¤á¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹á¹Á¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¹á¹Á¤Î¸ø¶¦ÊüÁ÷¡ÖRTHK¡×¤Ç16Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯ºÙË¦¡ª¡ª¡×¤ÎÊüÁ÷¤òÍ½¹ð¤Ê¤¯Ãæ»ß¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âè2ÏÃ¤Ï23Æü¤ËÊüÁ÷¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÈÖÁÈÉ½¤Ç¤ÏÊÌ¤ÎÈÖÁÈ¤ÎÊüÁ÷¤Ëº¹¤·ÂØ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
RTHK¤Ï¡ÖÈÖÁÈÆâÍÆ¤Ï¿ï»þ¸«Ä¾¤¹¡×¤È¤·¤ÆÍýÍ³¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬ÂæÏÑÍ»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«·³¤¬Ãæ¹ñ¤«¤é¹¶·â¤µ¤ì¤ëÎã¤òµó¤²¤¿¾å¤Ç¡¢ÆüËÜ¤¬½¸ÃÄÅª¼«±Ò¸¢¤ò¹Ô»È¤Ç¤¤ë¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡×¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¤ÈÅúÊÛ¤·¤¿¤³¤È¤ò½ä¤êÃæ¹ñ¤¬È¿È¯¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬±Æ¶Á¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢Ãæ¹ñÂçÎ¦¤Ç¤Ï¡¢º£·î22Æü¤Ë¸ø³«Í½Äê¤À¤Ã¤¿±Ç²è¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯ºÙË¦¡×¤¬¸ø³«±ä´ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢º£·î14Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ö·à¾ìÈÇ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡ÙÌµ¸Â¾ëÊÔÂè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡×¤Ï¡¢½éÆü¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤¬22²¯±ß¤òÄ¶¤¨¹¥Ä´¤Ê³ê¤ê½Ð¤·¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¿ôÆü¤ÇÇä¤ê¾å¤²¤¬µÞÂ®¤Ë¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¸ä³ÚÊ¬Ìî¤Ç¤â±Æ¶Á¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£