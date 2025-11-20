夫が昔の“男友達”に再会したら「美しい女性になっていた」。好きだったと告白されて…その後どうなった？
もしあなたのパートナーが「学生時代の友達から久しぶりに連絡があったから会ってくるね」と言ってきたら、快く送り出しますか？ それとも怪しみますか？
今回は、そんな経験で「夫の新たな一面を知った」という女性のエピソードをご紹介しましょう。
◆夫の学生時代の親友から久々の連絡
廣田絵里さん（仮名・29歳／契約社員）は隆さん（仮名・32歳／会社員）と結婚して2年目になります。
「ある晩、隆が熱心にスマホを覗き込んで誰かとやり取りしているようだったので、『どうしたの？』と声をかけたんです。そしたら『いや〜大学の時のツレが久しぶりに連絡くれて。優馬（仮名・32歳）っていう面白いヤツで、昔は毎日のように一緒に遊んでいたんだ』と嬉しそうに話してくれたんですよ」
さらに「優馬は地元で就職して、それから疎遠になっちゃってたんだけど、最近東京に出てきたから会おうってさ」と旧友との再会を楽しみにしている隆さん。そんな様子を見て、絵里さんは「よかったね」とだけ思い、特に気に留めていませんでした。
そして数日後、隆さんが優馬さんと久しぶりに飲みに行き帰ってくると……何だか様子がおかしかったのです。
◆昔の男友達が、美しい女性になっていた！
「『どうだったの？』と聞いてみたら、『実はさ、優馬が女の人になってたんだよ！ 名前も優香になっててさ。めちゃくちゃビックリしたよ』と言うんです。その日に撮った写真も見せてくれたのですが、それがモデルさんみたいに綺麗な人で、私もすごく驚いてしまって」
しかも隆さんは「話してるとノリは学生時代と変わらないのに、見た目は完全に女性だから不思議な感じでさ。なんかちょっと緊張しちゃった」とデレデレしていました。
「ちょっと面白くないというかモヤモヤするし、ぶっちゃけ不安な気持ちになってしまい、私も負けていられないと思ったんですよね。新しい化粧品を買ったりYouTubeで最新のメイク動画を見て研究したり、美容院に行ったりと……とにかく綺麗になってやる！ と躍起になりました」
◆妻のライバル心が止まらない
そんなある日、隆さんから「優馬、いや優香さんが働いてる新宿の飲み屋さんに誘われたから、行ってくるね」と言われます。すると絵里さんはライバル心が湧いてきてしまい……。
「気がついたら『私も行く！』と強めに言っていました。隆はポカンとしていましたが、OKしてくれたのでホッとしましたね」
そうして隆さんに連れられて、裏路地にあるレトロな雰囲気のバーに行った絵里さん。実際の優香さんは、とても綺麗だけどサバサバした飾らない聞き上手なお姉さんで、絵里さんはとても居心地がよかったそう。
「思わずライバル心なんて忘れて楽しんじゃいました。優香さんの気遣いが自然で、他のお姉さんたちも面白くて芸達者で。たくさん飲んでカラオケを歌いまくっていたら、いつの間にか隆は酔って眠り込んでいたんですよ」
◆衝撃の告白をされて……
そして優香さんと2人で飲んでいると、ある告白をされました。
「『ちょっと言いづらいんだけど……実はこの間、2人で飲みに行ったとき、隆に気持ちを伝えたの。学生時代ずっと惹かれていたんだけど、傷つくのが怖くて気がつかない振りをしていて。でも、女性の姿になった今、つい本音が漏れちゃって』と言われた私は一瞬言葉を失いました」
すると優香さんは「でも隆は『俺には大切な家族がいるから』ってちゃんと断ってくれた。それでこそ私が好きだった隆だと思ったし、すっごくかっこよかった。絵里さんは最高に男を見る目があるし、隆は間違いなく大当たりだよ」と続けました。
「『ちょっと優香さん、なに既婚者に告白してるわけ?!』とは思いましたが……隆のことは改めて見直しましたね。こんなに綺麗な人から好意を向けられても、即座にビシッと拒んでくれたなんて」
◆その後は、夫抜きでも会う関係に
そうして優香さんと親しくなった絵里さんは、隆さん抜きでも、女友達と共にそのお店に遊びに行くようになったそう。
「とても落ち着けるし、誰を連れて行っても楽しんでもらえる、お気に入りのお店になりましたね」
そして先日優香さんに彼氏ができたというので、隆さんと一緒にお店に駆けつけてケーキでお祝いしました。
「隆も優香さんの幸せを心から喜んでいるようでした。その顔を見ていたら、もし隆がこの先誰かに好意を寄せられたとしても、またビシッと拒んでくれるに違いないと思えたんですよね」と微笑む絵里さんなのでした。
＜文・イラスト／鈴木詩子＞
【鈴木詩子】
漫画家。『アックス』や奥様向け実話漫画誌を中心に活動中。好きなプロレスラーは棚橋弘至。著書『女ヒエラルキー底辺少女』（青林工藝舎）が映画化。Twitter：@skippop
