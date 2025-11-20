公園で拾った手帳が“最高の教科書”だった…伝説の投資家が70年かけて見出した「個人投資家のための成功法則」

ポケットの中の忘れ物

公園で拾った1冊の手帳の存在を思い出したのは、自宅に着いて、夕飯を食べ、娘の宿題を見て、風呂に入っているときだった。

「……しまった。持って帰ってきてしまった」

ただの手帳。だけど、もしかしたら持ち主にとっては、大切なものかもしれない。とはいえ、警察に届けるほどのものにも思えない。

夜明け前の密かな計画

明日は休みだ。朝のうちにこっそり戻してしまえば、きっと大丈夫――。

そうして翌朝7時。僕は「散歩してくる」とだけ家族に伝えて、公園に向かった。

人影はまばら。昨日と同じベンチに腰を下ろし、そっと手帳をとり出す。

突然の邂逅

そのときだった。

「それ、君が持ってたんか！」

驚いて顔を上げると、目の前に杖をついた老人が立っていた。

「これは……昨日、ここで拾ったんです。うっかり持ち帰ってしまって。すみません」

正直に頭を下げると、老人はにこりと笑った。

雨上がりの安堵と、核心を突く問い

「ええんや、ええんや。大事にしてくれて助かった。今朝方、雨が降ったやろ？ ビショ濡れになってたら、もうあかんと思ってたとこや。君が拾ってくれて、ほんまにラッキーやわ。……ところで、中身を見たか？」

突然の問いかけに、僕は一瞬、言葉に詰まった。なにが“正解”かわからない。でも、正直に言うことにした。

「ええと……パラパラとめくった程度です。中身は全然わからなくて」

すると老人は、いたずらっぽく目を細めた。

「なるほどな。――君、株やってへんやろ？」

運命が動き出す予感

まさか、このじいさんが僕の運命を変える存在になろうとは、このときは1ミリたりとも思わなかった。

