この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

政治評論家で作家の竹田恒泰氏が、自身のYouTubeチャンネルで「自民党と連立を組んだ維新の評価？政策実現力はあるのか？」と題した動画を公開。自民党と日本維新の会による連立政権の形と、維新の政策実現力について自身の見解を語った。



動画で竹田氏は、今回の連立が大臣を輩出しない「閣外協力」である点に言及。これは「ある意味、絶妙な選択肢だ」と評価し、両足を突っ込まずに半分だけ協力関係に入ることで、維新が柔軟性を保つことができると分析した。一方で、視聴者からは維新の最近の行動に対する不満の声が寄せられた。その内容は、維新が掲げてきた社会保障改革が骨抜きにされ、議員定数削減などが優先されるなど「一丁目一番地がブレブレ」であり、連立の目的が高市人気にあやかる党利党略にしか見えないという厳しいものだった。



この指摘に対し、竹田氏は維新の現状を「国政政党としてはまだまだですよね」と断じた。大阪での改革実績は評価しつつも、それはあくまで地域政党としてのものであり、国政レベルでの政策実現力は未知数であるとの見方を示す。その上で竹田氏は、今回の連立は維新が「ただの地域政党ではなく、しっかりと国政を担える政党に脱皮できるかどうか」の試金石であると指摘した。



最後に竹田氏は、連立を組んだことで、これまで自民党だけでは動かせなかった憲法改正などの重要課題が進展する可能性に言及。「連立だから見えてきていること」と述べ、これまで維新が掲げてきた個別の政策実現だけでなく、国政の大きな枠組みを動かす存在になれるかという、より大きな視点で見守る必要があると締めくくった。