羽田直結なのに「ガラガラ」は当然か…入札の舞台裏
YouTubeチャンネル「ローエの建築都市解説」が、「【真相】羽田直結なのになぜガラガラ？入札の舞台裏に迫る」と題した動画を公開。羽田空港第3ターミナル直結の複合施設「羽田エアポートガーデン」が閑散としている現状に疑問を呈し、その背景にある事業者選定のプロセスを深掘りしている。
動画では、2023年に開業した同施設がSNSなどで「ガラガラ」「失敗」と囁かれている現状を紹介。しかし、その裏には報道ではあまり語られない入札の経緯があったと指摘する。このプロジェクトは、国土交通省が所有する土地の再開発事業であり、事業者は「一般競争入札（総合評価落札方式）」によって選定された。
驚くべきは、その選定結果である。入札には「住友不動産」「日本空港ビル・京急・三菱地所・大成グループ」「ANAホールディングス」を中心とする3つのグループが参加。最終的に選ばれたのは住友不動産チームだったが、その評価の内訳に大きな特徴があった。施設のデザインや計画の質を評価する「内容評価点」では、日本空港ビルグループが43.292点と最も高評価だったのに対し、選ばれた住友不動産は22.042点と最下位であった。にもかかわらず、住友不動産は年間27億円という破格の賃料を提示し、価格点で満点を獲得。結果として、総合点で他のグループを上回り、事業者に選定されたのだ。
この事実から、動画は「最も良い提案をしたチームではなく、最も高い金額を提示したチームが勝った」と結論付けている。現在の閑散とした状況は、計画の質よりも事業者が支払う賃料を優先した入札制度の構造的な問題に起因するのではないかと問いかける。空港という公共性の高い場所の開発のあり方について、一石を投じる内容となっている。
