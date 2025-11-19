この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画『ベネトウ・アンタレス7 フィッシング仕様で、本当に釣りはできるのか？｜YouTube動画のコメントに対して実釣で検証！｜BENETEAU ANTARES 7 FISHING』にて、ファーストマリーンの福岡さんと、横浜ベイサイドマリーナの神田さん、そして司会の舵社・安藤さんが、ボート『ベネトウ・アンタレス7フィッシング』の実力を徹底検証した。



今回のきっかけは「この船で釣りはできない」というYouTube視聴者からの辛口コメント。安藤さんが「そんなコメントがあったんですね」と驚きつつ、福岡さんも「じゃあ実際に証明しましょう」と検証開始。神田さんは「後ろのデッキも広く釣りしやすい」と、実体験ならではの視点からも太鼓判を押す。



ということでアジ釣りに挑戦するが、なかなか本命はヒットせず。「全然アジ釣れないっす」「1時間半ほどやってますけど全然ダメじゃないですか？」と、予想外に苦戦。しかし場所を移すと一転、福岡さんの「やったー！目的のアジ釣れちゃいました！」の声とともに、爆釣劇がスタート。「アンタレス7フィッシング、釣れますね」「アジの群れがアンタレス7の周りにくっつきまくってます！」と、実釣で疑惑を完全払拭。



船内の使い勝手や居住性も絶賛。「23フィートでこの居住空間は初めて」「釣りもできて、こうやって居住空間もある船があったらいいな、と思ってたのが、今日初めて体験できました」と神田さん。「頭が当たらないって気持ちいいですね」と満足ぶりを伝えた。



動画の締めくくりで福岡さんは、「ベネトウ・アンタレス7フィッシング、釣りできます。全然ストレスなかったですね」と堂々宣言。さらに「ご友人ご家族とたくさん遊べる船。ぜひ楽しんでください」とおすすめした。気になる価格やオプション内容も動画内で明かされており、十分な釣果と快適さを証明した検証となった。