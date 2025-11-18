この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画『【いとおしい】愛してやまない「ScanSnap ix110」が登場。ついにUSB Type-Cに（いまさらだけど）なりましたよ！』では、IT・ビジネス書作家の戸田覚さんが、富士通PFUの新製品「ScanSnap iX110」を熱烈にレビューした。戸田さんは「もう10年近くぶりだと思います。ScanSnapのIX-100に新モデル登場しましたよ」と興奮気味に語り、特に待望されていたUSB Type-C搭載について「待ちを浴びてましたし、僕ずっとリクエストしてたんですよ」と喜びを隠さない。



動画冒頭で戸田さんは製品への深い愛着と、以前からモデルチェンジについてメーカーに要望を伝えていたエピソードを披露。「僕が言ったから変えたわけではないと思いますけれども、まもなくして新製品作りましたーってType-Cですよ。めっちゃ嬉しくて、僕もちょっとニコニコがしばらく止まりませんでした」と話す姿が印象的だ。



戸田さんによれば「前のモデルと変わってないですよ。そこ以外。何も変わってないんですけど…でも僕はいいと思っていて、それだけもう10年間売れ続けるぐらい、完成度の高かったiX100が、Type-CのiX110に生まれ変わった」と“本質的な良さ”が変わらない点にも大きな価値を認める。



従来モデルからの最大の違いとなるUSB Type-C化について戸田さんは「出先での充電、楽になったのいいですよね。スマホのケーブル持っていれば、とりあえず充電できますから」と日常の利便性の高さを強調。さらに、本体の軽量性やWi-Fi・クラウド連携、スマホとのシームレスな接続、そして「刺すだけでどんどんスキャンできちゃいます」といった快適な使用感を次々と解説する。



気になる価格にも「PFU Directで、27,500円となっております。もう一回買えば、3年、4年、5年、僕は10年ですけれどもね、使えるのでとってもいい」とコストパフォーマンスの高さも評価。「ヘビーに使っていて、バッテリー下手っちゃったーっていう方にも、オススメです」と買い替えの好機であることを訴えた。



最後に「僕の点数評価、今回80点。でも、超オススメですよ。いいと思います」と自ら高評価を下し動画を締めくくった。