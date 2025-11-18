

■ＰＲＩＳＭバ <206A> 201円 (+50円、+33.1％) ストップ高



ＰＲＩＳＭ ＢｉｏＬａｂ <206A> [東証Ｇ]がストップ高。同社は前週末14日の取引終了後、小野薬品工業 <4528> [東証Ｐ]との 創薬提携において初回マイルストーンを達成し、一時金を受領することが確定したと発表。これを材料視した買いが入った。PRISMバはタンパク質／タンパク質間相互作用を標的とした同社独自の低分子によるペプチド模倣技術を用いて、小野薬が提案する創薬標的に対して両社共同で臨床候補化合物を創製する共同研究プロジェクトを展開。マイルストーンの達成により、ＰＲＩＳＭバは一時金及び研究開発費を小野薬から受領する。具体的な金額については契約上非開示とするが、総額は25年9月期売上高の80％に相当する規模という。ＰＲＩＳＭバは25年9月期の単独決算も発表。売上高は前の期比2.2倍の6億7700万円、最終損益は8億3300万円の赤字（前の期は10億4900万円の赤字）だった。26年9月期の業績予想については現時点で合理的な算定ができないとして開示していない。



■ブシロード <7803> 368円 (+80円、+27.8％) ストップ高



ブシロード <7803> [東証Ｇ]がストップ高。前週末14日取引終了後、第1四半期（7-9月）連結決算を発表。売上高は137億6600万円（前年同期比12.2％増）、最終利益は16億6300万円（前年同期5900万円）となった。最終利益の通期計画（27億円）に対する進捗率は約62％と高く、これがサプライズとなる形で買いを呼び込んだ。トレーディングカードゲームやライブエンタメ、マーチャンダイジング（MD）が順調に進捗。デジタルゲームは軟調に推移したものの、大型タイトルの発売と開発費の減少により前年同期比では増収増益となった。為替差益の計上や、前年同期に為替差損を計上した反動も寄与した。なお、通期の減収減益見通しは据え置いている。



■サンコール <5985> 1,355円 (+292円、+27.5％) 一時ストップ高



サンコール <5985> [東証Ｓ]が急反騰、一時ストップ高となった。前週末14日の取引終了後に26年3月期の連結業績予想について、売上高を500億円から505億円（前期比21.0％減）へ、営業利益を47億円から58億円（同68.5％増）へ、最終利益を36億円から45億円（前期7億6900万円の赤字）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を10円へ引き上げ年間配当を15円（前期無配）としたことが好感された。HDD用サスペンション事業の撤退に伴い全体で売上高は減少を見込むものの、足もとで通信関連のデータセンター向け需要が好調で電子情報通信分野の収益性が高水準を維持することに加えて、既存自動車分野の利益率改善が業績を押し上げる。なお、同時に発表した9月中間期決算は、売上高272億8100万円（前年同期比9.9％減）、営業利益40億6600万円（同150.6倍）、最終利益33億9500万円（前年同期10億6800万円の赤字）だった。



■ラックランド <9612> 1,495円 (+300円、+25.1％) ストップ高



ラックランド <9612> [東証Ｐ]がストップ高。前週末14日の取引終了後、25年12月期第3四半期累計（1-9月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を上方修正した。売上高予想を480億8200万円から555億3300万円（前期比16.5％増）、営業利益予想を17億3700万円から37億3700万円（同16.0倍）、未定としていた最終損益予想を23億2700万円の黒字（前期は4億7900万円の赤字）とした。同時に3期ぶりの復配計画も開示し、期末一括配当予想は20円とする。大幅な増収増益となる見通しと株主還元姿勢を評価した買いが流入した。下期の受注環境が引き続き堅調に推移する見込み。当時の社長らに対する損害賠償請求について現在も手続きは継続中であり、今期末までに請求が決了する可能性は低いと判断。その影響について業績予想に含めないこととし、最終損益見通しを公表した。



■電気興 <6706> 2,395円 (+400円、+20.1％) ストップ高



電気興業 <6706> [東証Ｐ]がストップ高。前週末14日の取引終了後、26年3月期第2四半期（4-9月）の連結決算を発表した。売上高が149億1400万円（前年同期比13.8％増）、最終損益が1億4300万円の黒字（前年同期は4億5400万円の赤字）だった。同時に自社株100万株（消却前の自己株式を除く発行済み株式総数の11.38％）の消却を開示した。損益の改善と、市場への株式の再放出による潜在的な需給悪化リスクが後退したとの見方が買いを引き寄せた。主力の電気通信関連事業で固定無線関連分野における防災行政無線の需要回復や 防衛関連分野における防衛費予算の増額に伴う需要増加などを受け、成長事業セグメントにおける需要の取り込みを進めたほか、生産性の向上や固定費の削減なども積極的に行った。自社株の消却については11月28日に実施する。消却後の発行済み株式総数は990万株になる。



■オープンＨ <3288> 8,969円 (+982円、+12.3％)



東証プライムの上昇率6位。オープンハウスグループ <3288> [東証Ｐ]が急反騰。前週末14日の取引終了後、25年9月期の連結決算発表にあわせ、26年9月期の業績予想を開示し、今期の売上高予想は前期比11.1％増の1兆4850億円、最終利益予想は同11.3％増の1120億円とした。前期に続き過去最高益を更新する計画。更に取得総数500万株（自己株式を除く発行済み株式総数の4.44％）、取得総額250億円を上限とする自社株買いの実施と増配計画も発表しており、これらを好感した買いが入ったようだ。年間配当予想は同10円増配の188円とした。自社株の取得期間は17日から26年9月30日を予定。取得した全株式を同年10月30日に消却する。今期は戸建関連事業やマンション事業、収益不動産事業などで増収増益を目指す。25年9月期の売上高は前の期比3.1％増の1兆3364億6800万円、最終利益は同8.3％増の1006億7000万円だった。



■メドレー <4480> 2,555円 (+278円、+12.2％)



東証プライムの上昇率7位。メドレー <4480> [東証Ｐ]が3日続急騰。同社は11月14日大引け後(15:30)に決算を発表。25年12月期第3四半期累計(1-9月)の連結経常利益は前年同期比54.9％減の16.8億円に大きく落ち込んだ。併せて、通期の同利益を従来予想の43億円→22億円(前期は40.7億円)に48.8％下方修正し、一転して46.1％減益見通しとなった。ただ、同時に発行済み株式数(自社株を除く)の4.8％にあたる150万株(金額で30億円)を上限に自社株買いを実施すると発表しており、こちらが好感されたようだ。買い付け期間は11月17日から26年3月31日までとなる。



■堀場製 <6856> 14,630円 (+1,590円、+12.2％)



東証プライムの上昇率8位。堀場製作所 <6856> [東証Ｐ]が急反騰。同社は11月14日大引け後(15:30)に決算を発表、25年12月期第3四半期累計(1-9月)の連結経常利益は前年同期比10.5％増の343億円に伸び、通期計画の520億円に対する進捗率は5年平均の60.6％を上回る66.1％に達したことで好感されたようだ。



■朝日インテク <7747> 2,680円 (+285円、+11.9％)



東証プライムの上昇率9位。朝日インテック <7747> [東証Ｐ]が4日続急騰。前週末14日の取引終了後、26年6月期第1四半期（7-9月）の連結決算を発表した。売上高は360億5800万円（前年同期比15.6％増）、営業利益が130億3500万円（同34.0％増）だったとしており、好業績を評価した買いが集まった。主に血管内治療に使うガイドワイヤー・カテーテル製品を開発・製造するメディカル事業、医療機器及び産業機器分野の部材を開発するデバイス事業ともに大幅な増収増益になった。米国関税については現地子会社での安全在庫による対応により、影響は少なかったという。



■バイセル <7685> 3,760円 (+390円、+11.6％)



ＢｕｙＳｅｌｌ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ <7685> [東証Ｇ]が続急騰。前週末14日の取引終了後に25年12月期の連結業績予想について、営業利益を85億円から90億円（前期比90.1％増）へ、純利益を49億円から52億円（同2.2倍）へ上方修正したことが好感された。売上高は1000億円（同66.7％増）の従来見通しを据え置いたものの、グループ出張訪問買取事業及びグループ店舗買取事業ともに買い取り・販売が好調に推移したことに加えて、今期からバイセル単体で運用を開始した新人事制度の効果発現による粗利単価の向上や離職率の低減による採用・教育費の効率化が進んでいることなどが利益を押し上げる。なお、同時に発表した第3四半期累計（1-9月）決算は、売上高736億3500万円（前年同期比66.6％増）、営業利益75億1400万円（同2.0倍）、純利益43億2100万円（同2.4倍）だった。



■キオクシア <285A> 11,165円 (+1,140円、+11.4％)



キオクシアホールディングス <285A> [東証Ｐ]が3日ぶり急反騰。同社が13日の取引終了後に発表した26年3月期第2四半期（7-9月）の連結決算は、売上高が4483億円（前年同期比6.8％減）、最終利益が407億円（同61.7％減）と減収・大幅な最終減益となった。これを受け前週末14日のキオクシア株はストップ安に売られ1万円の大台を一気に割り込んだ。市場の高い期待値に7-9月期の実績が届かなかったことが背景にある。ただし減益の一因となったのが一過性の費用であり、データセンター向けストレージの中期的な需要拡大シナリオ自体は不変との見方は多く、週明け17日の同社株には一転して押し目待ちの資金が大量に流入する格好となり、1万円を上回る価格帯に戻した。



■片倉 <3001> 3,060円 (+306円、+11.1％)



片倉工業 <3001> [東証Ｓ]が急反騰。同社は11月14日大引け後(16:00)に決算を発表、25年12月期第3四半期累計(1-9月)の連結経常利益は前年同期比42.4％増の57.3億円に拡大し、通期計画の60億円に対する進捗率は95.6％に達し、5年平均の77.0％も上回った。同時に、期末一括配当を従来計画の50円→60円(前期は50円)に増額修正しており、好感されたようだ。



■新コスモス <6824> 4,650円 (+440円、+10.5％)



新コスモス <6824> [東証Ｓ]が急騰。同社は11月14日大引け後(16:00)に決算を発表、26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比18.0％増の40億円に伸び、通期計画の57.2億円に対する進捗率は70.0％に達し、5年平均の49.2％も上回ったことで好感されたようだ。



■プロシップ <3763> 1,643円 (+153円、+10.3％)



プロシップ <3763> [東証Ｐ]が3日ぶりに急反騰。同社は11月14日大引け後(16:00)に決算を発表、26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比2.7倍の14.5億円に急拡大した。同時に、9月30日割当の1→2の株式分割に伴い、期末一括配当を従来計画の32円→37円(株式分割前換算では74円)に修正しており、好感されたようだ。年間配当は実質15.6％の増額となる。



■ＡＩメカ <6227> 4,930円 (+305円、+6.6％)



ＡＩメカテック <6227> [東証Ｓ]が3日ぶりに急反発。同社は11月14日大引け後(15:35)に決算を発表、26年6月期第1四半期(7-9月)の連結経常損益は0.5億円の黒字(前年同期は6.1億円の赤字)に浮上したことで好感されたようだ。通期計画の22.7億円に対する進捗率は2.2％となった。



■ダイコク電 <6430> 2,980円 (+167円、+5.9％)



ダイコク電機 <6430> [東証Ｐ]が続急伸。同社は11月14日大引け後(15:30)に決算を発表、26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比23.0％減の70.3億円に減った。しかしながら、併せて通期の同利益を従来予想の53億円→75億円(前期は122億円)に41.5％上方修正し、減益率が56.7％減→38.7％減に縮小する見通しとなったことで好感されたようだ。業績好調に伴い、今期の年間配当を従来計画の80円→100円(前期は120円)に増額修正した。



■ＮＩＴＴＯＫ <6145> 2,513円 (+139円、+5.9％)



ＮＩＴＴＯＫＵ <6145> [東証Ｓ]が急反発。精密FAのトップメーカーでコイル用自動巻線機では世界シェア首位に位置している。電子デバイスや自動車、家電、精密機器向けなど幅広い業界を対象にコイル巻線機及び周辺機器を販売し、高水準の需要を獲得している。米国向けを中心に海外売り上げが好調に推移したほか、利益率の改善も寄与しており、前週末14日取引終了後に26年3月期業績予想の修正を発表した。営業利益は従来予想の33億円から40億円（前期比3.6倍）に大幅増額し、24年3月期の過去最高利益に肉薄する見通しとなった。加えて、今期の年間配当の上乗せも発表、従来計画の50円から10円上方修正し60円（前期実績は42円）とする。これに伴い配当利回りは前週末終値換算で2.5％強に達する。これらをポジティブ視した買いを誘導した。



■オプテクスＧ <6914> 2,541円 (+128円、+5.3％)



オプテックスグループ <6914> [東証Ｐ]が急反発。同社は11月14日大引け後(15:30)に決算を発表、25年12月期第3四半期累計(1-9月)の連結経常利益は前年同期比8.6％増の58.9億円に伸び、通期計画の74億円に対する進捗率は79.6％に達し、5年平均の74.6％も上回ったことで好感されたようだ。



■フェローテク <6890> 4,725円 (+230円、+5.1％)



フェローテック <6890> [東証Ｓ]が急反発。前週末14日の取引終了後に26年3月期の連結業績予想について、営業利益を280億円から300億円（前期比24.5％増）へ上方修正したことが好感された。売上高は2850億円（同3.9％増）の従来見通しを据え置いたものの、主に半導体等製造装置関連事業での製品構成や製品採算が良好に推移したことが要因としている。なお、上期に関西工場の生産設備の石川工場への移設などに伴う特別損失を計上したことから、最終利益も160億円（同2.0％増）の従来見通しを据え置いている。なお、同時に発表した9月中間期決算は、売上高1409億8000万円（前年同期比4.3％増）、営業利益143億3300万円（同0.6％増）、純利益63億800万円（同31.4％減）だった。



■ノーリツ鋼機 <7744> 1,757円 (+82円、+4.9％)



ノーリツ鋼機 <7744> [東証Ｐ]が大幅反発。前週末14日の取引終了後、25年12月の連結業績予想について、売上高を1107億円から1162億円（前期比9.1％増）へ、営業利益を160億円から199億円（同横ばい）へ、純利益を107億円から140億円（同13.2％減）へ上方修正したことが好感された。主にものづくり（音響機器関連）セグメントでDJ機器や米国向け販売が好調なことや、想定為替レートの見直しを行ったことを反映させたことが要因としている。なお、同時に発表した第3四半期累計（1-9月）決算は、売上高862億5300万円（前年同期比10.0％増）、営業利益175億7500万円（同5.2％増）、純利益133億2600万円（同3.2％増）だった。





