１６日午前１１時２０分頃、秋田県能代市の中心部にある商業施設「イオン能代店」から「クマが店内に入ってきた」と１１０番があった。

クマ（体長約８０センチ）は店舗北東の出入り口から侵入し、家具売り場付近へ移動。従業員らが売り場にあったパーティションなどで閉じ込めた。駆けつけた県職員が吹き矢で麻酔をかけ、午後２時前、電気ショックで駆除した。

同店３階の飲食店経営者の男性（６１）は、イオンの従業員から「客を店外に出してほしい」と指示された。店内には、３組８人ほどの客がいたが、すぐに食事を中断させて避難させたという。男性は「１階は防火シャッターが閉められ、さすまたを持った警備員が巡回するものものしい雰囲気だった」と振り返った。

現場はＪＲ能代駅の北西約７５０メートルの市役所や学校などが集まる市街地。能代署によると、イオン近くの公園では、午前８時前にもクマが目撃されていた。

１６日午後３時２５分頃、秋田県鹿角市花輪で、「田んぼに人が倒れている」と住民から１１０番があった。鹿角署の発表によると、高齢女性があおむけに倒れ、頭と右手には動物によるとみられる傷が複数あった。その場で死亡が確認された。同署はクマに襲われた可能性があるとみて、身元や死因を調べている。

福島県磐梯町磐梯の農道では午前８時５分頃、同町の８０歳代男性がクマ（体長約１メートル）に襲われ、後頭部と右脚にけがを負った。県警猪苗代署によると、男性は住民らと１０人ほどで電気柵を撤去する作業中だった。

新潟県南魚沼市の住宅地では、民家敷地の木の上にいた体長約５０センチの子グマを麻酔銃による緊急銃猟で駆除。けが人はなかった。１５日には、岩手県軽米町軽米の山あいの民家で、飼い犬がクマに襲われて死んだ可能性があるとして、県警二戸署は付近に注意を呼びかけている。