³¹Ãå¤Ç¤âÊüÃÖ¤Ï¥À¥á¡£GORE-TEX¤Îµ¡Ç½¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹
¥¦¥¨¥¢¤ä¥·¥å¡¼¥º¡¢¼êÂÞ¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥×¥í¥À¥¯¥È¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖGORE-TEX¡×¡£ËÉ¿åÀ¡¢Æ©¼¾À¡¢ËÉÉ÷À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡¢¤È¤Æ¤âÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ëµ¡Ç½ÁÇºà¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤½¤ó¤ÊGORE-TEXÀ½ÉÊ¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡© ¤Þ¤µ¤«¤Û¤Ã¤¿¤é¤«¤·¡Ä!? ¼Â¤Ï¡¢ÁÇºà¤Îµ¡Ç½¤ò¤¤Á¤ó¤È°Ý»ý¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î¤ª¼êÆþ¤ì¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤ÐÀö¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¡ÖÙû¿åµ¡Ç½¤¬Íî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¡×¤È¤«¡¢¡Ö¤½¤â¤½¤â¼«Âð¤ÇÀö¤¨¤ë¤Î¡©¡×¤Ê¤ó¤ÆÉÔ°Â¤¬¤è¤®¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤³¤Ç¡¢GORE-TEX¥¦¥¨¥¢¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
GORE-TEXÀ½ÉÊ¤Ã¤Æ¼«Âð¤ÇÀö¤¨¤ë¤Î¡©
Â¿¤¯GORE-TEX¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥¢¡¼¥¯¥Æ¥ê¥¯¥¹¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¢¡¼¥¯¥Æ¥ê¥¯¥¹ Åìµþ ´Ý¤ÎÆâ¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥È¥¢¡×¤Ë¡¢¹ñÆâ½é¤Î½¤ÍýÁë¸ý¡ÖReBIRD&trade¡Ê¥ê¥Ð¡¼¥É¡Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¡×¤¬Ê»Àß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¡¼¥Ó¥¹¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ë¤Ï¡¢GORE-TEX¾¦ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬Â¿¤¯¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¥«¥¦¥ó¥¿¡¼ÀìÇ¤¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î»³¸ýÂÙ°ì¡Ê¤¿¤¤¤¤¤Á¡Ë¤µ¤ó¤¬¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐ±þ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»³¸ý¤µ¤ó¡§GORE-TEX¾¦ÉÊ¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²æ¡¹¤¬¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¤È¤Ë¤«¤¯Àö¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ °ìÈÌÅª¤Ê°áÎà¤ÈÆ±¤¸ÉÑÅÙ¤Ç¤´¼«Âð¤Ç¤Î¤ªÀöÂõ¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ï¡È½¤Íý¼õÉÕ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¡É¤È¤·¤Æ±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¿¤¯¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬GORE-TEX¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£
GORE-TEX¤Ï¡¢¡ÖËÉ¿å¡×¡ÖÆ©¼¾¡×¡ÖËÉÉ÷¡×¤Îµ¡Ç½¤ò»ý¤ÄGORE-TEX¥á¥ó¥Ö¥ì¥ó¤Ë¡¢É½À¸ÃÏ¤ÈÎ¢À¸ÃÏ¤òÅ½¤ê¹ç¤ï¤»¤¿¹½Â¤¤Ç¤¹¡£É½À¸ÃÏ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÙû¿å¡×²Ã¹©¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢Æ©¼¾À¤òË¸¤²¤ëÉ½À¸ÃÏÉ½ÌÌ¾å¤Î¿å¤ÎË°ÏÂ¤òËÉ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬GORE-TEX¤Îµ¡Ç½¤Ç¤¹¤¬¡¢GORE-TEX¤Îµ¡Ç½Åª¤ÊÎô²½¤òÁá¤á¤ë¸¶°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬ÀöÂõÉÔÂ¤Ë¤è¤ë±ø¤ì¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÀö¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¡©¡×¤½¤ó¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¥µ¡¼¥Ó¥¹¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¤ÏÆü¡¹¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤É¤¦¤·¤Æ¤âµ¡Ç½À¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Ùû¿å²Ã¹©¤¬Çí¤¬¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤À¤È¤«¡¢À¸ÃÏ¤¬½ý¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤à¤·¤í¡ÖÀö¤ï¤Ê¤¤¡×¤Ï¥¦¥¨¥¢¤Ë¤È¤Æ¤âÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£Áá¤¯¤âÌÜ¤«¤éÎÚ¤Ç¤¹¡£
GORE-TEX¥¦¥¨¥¢¤ÎÀö¤¤Êý
¤µ¤Ã¤½¤¯»³¸ý¤µ¤ó¤Ë¼«Âð¤Ç¤ÎGORE-TEX¥¦¥¨¥¢¤ÎÀö¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´ðËÜÅª¤Ë¤Ï²¼¤ÎÎ®¤ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢É¬¤ºÀö¤¦Á°¤Ë¡¢ÀöÂõ¥¿¥°¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿¡ÖÀöÂõ¼è¤ê°·¤¤É½⽰¡×¤Ë¤ÆÃí°Õ»ö¹à¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Àö¤¦Á°¤Î½àÈ÷
¥É¥í¡¼¥³¡¼¥É¤ò´Ë¤á¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ï¤ê¥·¥ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ï±ø¤ì¤¬Íî¤Á¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥É¥í¡¼¥³¡¼¥É¤ò´Ë¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÀöÂõ¤Î¤¿¤Ó¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê±ø¤ì¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤¬µ¡Ç½À¤Î¥¡¼¥×¡¢¥¦¥¨¥¢¤ÎÄ¹»ý¤Á¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Ë¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤Î¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢¾å¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÊÄ¤¸¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤ò³«¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Õ¥í¥ó¥È¤Î¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤Ï¡¢³«¤±¤¿¾õÂÖ¤Î¤Þ¤Þ¤À¤ÈÀöÂõµ¡Æâ¤Ç¤Û¤«¤ÎÀöÂõÊª¤ÈÍí¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤ë¤Î¤òËÉ¤°¤¿¤á¡£°ìÊý¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¤ò³«¤±¤ëÍýÍ³¤Ï¡¢¥Ý¥±¥Ã¥ÈÆâ¤Ë¿å¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ÈÃ¦¿å¤·¤Æ¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¿å¤¬È´¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥É¥í¡¼¥³¡¼¥É¤Ï´Ë¤á¤ë¡×¡Ö¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤ÏÄù¤á¤Æ¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ï¤¹¤Ù¤Æ³«¤±¤ë¡×¡£¤³¤ì¤Ç¤Ò¤È¤Þ¤º½àÈ÷¤Ï´°Î»¤Ç¤¹¡£
¢±ÕÂÎÀöºÞ¤ò»ÈÍÑ
»ÈÍÑ¤¹¤ëÀöºÞ¤Ï¡¢Ê´Ëö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿å¤ËÍÏ¤±¤ä¤¹¤¤±ÕÂÎ¤ÎÃæÀÀöºÞ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤Ê¤ó¤Ç¤âOK¡£ ¤¿¤À¤·¡¢½ÀÆðºÞ¤äË§¹áºÞ¡¢ÉºÇòºÞÆþ¤ê¤Î¤â¤Î¤ÏÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ ¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¦¥¨¥¢ÀìÍÑ¤Î±ÕÂÎÀöºÞ¤Ç¤â¤â¤Á¤í¤óOK¡£¤È¤Ë¤«¤¯±ÕÂÎÀöºÞ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢½ÀÆðºÞ¤äË§¹áºÞ¡¢ÉºÇòºÞÆþ¤ê¤Î¤â¤Î¤ÏÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢²ÈÄíÍÑ¤ÎÀöºÞ¤ÏÀö¾ôÎÏ¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¤è¤ê¤â¾¯ÎÌ¤ÇÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤è¤ê¤â¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤ÏÀö¤Ã¤¿¸å¤Î¤¹¤¹¤®¡£±ø¤ì¤âÀöºÞ¤â»Ä¤µ¤º¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤¹¤¹¤°¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£¤¹¤¹¤®¤ÏÄÌ¾ï¤Î¥×¥é¥¹1²ó
ÀöºÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¹¤¹¤®¤Î²ó¿ô¤¬É½µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÉ½¼¨²ó¿ô¤Î¥×¥é¥¹1²ó¤¹¤¹¤°¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£±ø¤ì¤ÎÉÕÃåÆ±ÍÍ¤ËÀöºÞ¤Î»Ä¤ê¤âµ¡Ç½À¤òÂ»¤Ê¤¦¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢2²ó°Ê¾å¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤¹¤¹¤°¤³¤È¤¬GORE-TEX¤Îµ¡Ç½À¤ò»ýÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ã¦¿å¤ÏÃ»»þ´Ö¡£´¥Áç¤Ï±¢´³¤·
¼¡¤Ë´¥Áç¤Ç¤¹¡£¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï±¢´³¤·¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥¦¥¨¥¢¤ò´¥¤«¤¹¤³¤È¡£Ã¦¿å¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢À½ÉÊ¤òÀöÂõµ¡¤«¤é¼è¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¿å¤¬¿â¤ìÍî¤Á¤ë¤³¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÁÇºà¼«ÂÎ¤¬¿åÊ¬¤òµÛ¼ý¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢À¸ÃÏ¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿å¤¬¤ª¤Á¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡£¤¢¤ëÄøÅÙ¿å¤¬ÀÚ¤ì¤¿¤é¡¢´³¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÀöÂõµ¡¤ÎÃ¦¿åµ¡Ç½¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢GORE-TEX¥¦¥¨¥¢¤ÎÙû¿åÁÇºà¤Ï¤â¤È¤â¤È¿å¤òµÛ¼ý¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ã¦¿å¤è¤ê±¢´³¤·¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥»Å¾å¤²¤ÏÇ®½èÍý
´¥Áç¤¬´°Î»¸å¡¢Ùû¿åµ¡Ç½¤ò²óÉü¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËÇ®½èÍý¤ò²Ã¤¨¤Þ¤¹¡£Äã²¹¤Ç´¥Áçµ¡¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤«¡¢Åö¤ÆÉÛ¤ò¤·¤Æ¥¢¥¤¥í¥ó¤òÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¸ÃÏÉ½ÌÌ¤Î»ºÌÓ¾õ¤ÎÙû¿å´ð¤¬Ç®¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢Ùû¿å¸ú²Ì¤òÉü¸µ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¤¥í¥ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¥¹¥Á¡¼¥à¤»¤º¤ËÅö¤ÆÉÛ¤ò¤·¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÇ®¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
GORE-TEX¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Î¥³¥Ä
GORE-TEX¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤è¤¯Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬¤¢¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¢¡¼¥¯¥Æ¥ê¥¯¥¹¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î»°¸¶½ßÌé¤µ¤ó¤Ë²óÅú¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
Q¡§¤É¤ì¤¯¤é¤¤ÃåÍÑ¤·¤¿¤éÀöÂõ¤¹¤Ù¤¡©
»°¸¶¤µ¤ó¡§Àö¤¤Êý¤È¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤¿¾åµ¤Î¹©Äø¤òËè²ó¹Ô¤¦¤Î¤ÏÂçÊÑ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·ÆÃ¤ËÅß¾ì¤ÏÃåÍÑ¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢1Çñ2Æü¤Î¥¥ã¥ó¥×¤äÅÐ»³¤ò¤·¤¿¤é¡¢°ìÅÙÀö¤¦¤Ê¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯±ø¤ì¤¿¤é¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¥¦¥¨¥¢¤Î±ø¤ì¤ÏÉ¬¤º¤·¤â³°Â¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´À¤äÀ°È±ÎÁ¡¢Æü¾Æ¤±»ß¤á¤Ê¤É¼Â¤ÏÆâÂ¦¤â±ø¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Îµ¡Ç½À¤òÂ»¤Ê¤¦¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¡Ö±ø¤ì¤¿¤éÀö¤¦¡×¡Ö»È¤Ã¤¿¤éÀö¤¦¡×¤È¤¤¤¦¿´¤¬¤±¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¤Í¡£
Q¡§´¥Áç¤Ë¤Ï¤É¤ì¤¯¤é¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ë¤Ù¤¡©
»°¸¶¤µ¤ó¡§GORE-TEX¾¦ÉÊ¤ÏÙû¿åµ¡Ç½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ À¸ÃÏ¼«ÂÎ¤ÏÀö¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë¥Ó¥·¥ç¥Ó¥·¥ç¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÍÕ¤Ã¤Ñ¤Î¤¦¤¨¤Ë¿å¤Îµ¤Ë¢¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢´¥Áçµ¡¤Î¾ì¹ç¤ÏÌÜ°Â¤È¤·¤Æ¤ÏÄã²¹¤Ç20Ê¬¡£¼«Á³´¥Áç¤Î¾ì¹ç¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¼¾µ¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç´¥Áç¤µ¤»¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£ÌÜ°Â¤È¤·¤Æ¤ÏÄã²¹20Ê¬¡£¤¢¤ëÄøÅÙ´¥Áç¤µ¤»¤Æ¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÇ®½èÍý¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÊý¤¬¥¦¥¨¥¢¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏË¾¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
Q¡§ÀöºÞ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥×¤¬¤¤¤¤¡©
»°¸¶¤µ¤ó¡§ÊÀ¼Ò¤È¤·¤Æ¤ÏÀÐ¸´¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÀÐ¸´¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âÌýÊ¬¤¬»Ä¤ê¤ä¤¹¤¯¿å¤ËÍÏ¤±¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤¹¤¹¤¤¤Ç¤âÍî¤È¤·¤¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë½ÀÆðºÞ¤Ê¤É¤Ï»È¤ï¤º¤Ë±ÕÂÎÀöºÞ¤Ç±ø¤ì¤òÍî¤È¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤ÆÀö¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³¹Ãå¤ÇÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëGORE-TEX¤Ï¤è¤ê¥á¥ó¥Æ¤¬É¬Í×
¥¢¡¼¥¯¥Æ¥ê¥¯¥¹¤ÎÆÃÄ§¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥æ¡¼¥¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¿¥¦¥ó¥æ¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤â¹¤¯¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»³¸ý¤µ¤óÛ©¤¯¡¢¤³¤³¤Ë¤â¸«Íî¤È¤·¤¬¤Á¤Ê¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ÎÌÕÅÀ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»³¸ý¤µ¤ó¡§ÉáÃÊ»È¤¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒÍÍ¤ÎÊý¤¬°µÅÝÅª¤ËÀöÂõÉÔÂ¤Ç¡¢µ¡Ç½¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥æ¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Â¿¤¤Êý¤Ç¤â»ÈÍÑÉÑÅÙ¤Ï½µ1¡¢2ÆüÄøÅÙ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¿¥¦¥ó¥æ¡¼¥¹¤Ï¤Û¤ÜËèÆü»È¤ï¤ì¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¹¤ë¤È¡¢¼ó¼þ¤ê¤ÎÈé»é¤äÀ°È±ÎÁ¡¢Âµ¸ý¡¦¿þ¤ÎËàÌ×¤â¤½¤ÎÊ¬Îô²½¤¬·ã¤·¤¯¡¢¤«¤ÄÀö¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤â¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£
»ÈÍÑÉÑÅÙ¤Ï¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤è¤ê¤â¡¢ÉáÃÊ»È¤¤¤ÎÊý¤¬¹â¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢Æüº¢¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤¬¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢½¬´·²½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¤É¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤â¡¢¡ÖGORE-TEX¡×¥¿¥°¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»×¤ï¤º¿¨¼ê¤¬¿¤Ó¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£¤Ç¤â¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¾ÃÈñ¤µ¤ì¤ë¥¦¥¨¥¢¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö¥®¥¢¡×¤È¤·¤Æ¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ò¤¤Á¤ó¤È¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ µ¡Ç½¤È¥¦¥¨¥¢¤Î¼÷Ì¿¤ò±ä¤Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¤³¤ó¤Ê¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿GORE-TEX¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ò¼«Âð¤Ç»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢¡ÖGORE-TEX¡×¤Î¡ÈËÉ¿åµ¡Ç½¤ÎÉü³è¡É¤òÈ©¿È¤ËÂÎ¸³¤¹¤ì¤Ð¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤â³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¡£
¤¼¤ÒÆ°²è¤â»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
