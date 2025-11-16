【モヤモヤ】帰宅するたびに声をかけてくる隣人…その“干渉”に我慢の限界【ママリ】

ご近所さんからの詮索がストレス

日々の生活の中で、思わぬトラブルに遭遇することもありますよね。アプリ「ママリ」でも「こんなショックなことがあって…」というトラブルエピソードがたくさん寄せられています。この記事では、ママたちが投稿したトラブルに関するエピソードを3選でご紹介します。

ご近所付き合いに悩んでいます。



中古の家を購入し引っ越して２年経ちました。

隣の家のご主人(定年し自宅で家庭菜園したりしてる方)だけがやたらうちの家のことを詮索してくるのが嫌でたまりません。



・犬の散歩するのにうちの駐車場を通り抜ける(前の住人の時からのようなので諦めてます…)時駐車場横にあるうちの家庭菜園をジロジロみて色々(出来が悪いとか…)言ってくる。



・車ででかける→帰宅するとそれとなく家から出てきて子供達にどこ行ってきたのと聞く。(ほぼ毎回)

出てこなかったら次の日駐車場で昨日は随分遅く帰ってきてたねと言われる。



・友達や親戚が遊びにきた際もわざわざ家から出てきてジロジロ見てきたり友人や親戚にまで話しかけて私たちとの関係を聞いてきたりする。



他にも多々ありますが、とにかく私たちが外に出ると向こうも出てきてあーだこーだ聞かれたりするのが嫌すぎて…



田舎はこれくらい普通ですか⁇😣

話していても馬鹿にする言い方(こんな畑なら野菜できるわけがない)とか…子供5人もいて大変だね。あー大変だ。とか…



田舎が大好きですし家も気に入っているので引っ越しなどはかんがえていませんが。

私がもっとおおらかに話せば良いのか悩みます。

qa.mamari.jp

ご近所付き合いは、思った以上に難しいものですよね。特に引越し先での新しい人間関係は、ちょっとしたことでも気疲れしてしまいます。投稿者さんは、2年前に中古の一軒家を購入し田舎へ引っ越しをしました。家族で田舎暮らしを楽しんでいましたが、隣の家のご主人のことで悩んでいます。



投稿者さんが育てる家庭菜園に口出しをするだけでなく、外出先を聞いたり友達や親戚にまで声をかけるのは詮索しすぎな気がしますね。犬の散歩をするときに投稿者さんの家の駐車場を通り抜けるのは前の住人のときからのようですが、帰宅時間までチェックされていると思うと、落ち着きません。

ご近所さんとの付き合い方にさまざまな意見が

この投稿に、ママリではさまざまな声が寄せられていました。その中には「同じような経験をした」という方のコメントもありました。

いますよね～、実家の近くのおばちゃんがそんな感じでした😅

子供ながらに、ウザっって思ってましたが、顔には出しませんでしたよ😂



どこに行ってきたのー？って聞かれたら、ちょっとそこまでぱんかいに～♪（絵本の決め台詞）で逃げてました😂



母も大変だね、両親のサポートなくて大変だ大変だと言われまくってたので、大変なんですよ～買い物行くのも一苦労で～って話に乗っかって、野菜やら色々もらってました😂😂

この前のトマトほんとに美味しくて、子供が喜んでぺろっと食べました！なんて言ったらトマト🍅ばっかり持ってきたのも覚えてます😂



この方は、ご近所のおばちゃんからの「どこに行っていたのか？」という質問にいつも同じ返答をして逃げていたそうです。外出先など詳細を教えたくない質問には、事前に答えを用意し家族で共有するのも1つの方法です。家に遊びにくる友達や親戚には「ご近所さんの質問は適当に流して」と伝えておくとよいかもしれませんね。



他には「悪い人ではないと思って生活するいい」という意見もありました。

「ちょっとデリカシーのないおじいちゃんだけど、悪い人ではない。仲良くしたいんだろうな…」と思うのが一番いいと思います。

近所さんなので嫌っちゃうと毎日ものすごいストレスになっちゃいます💦

騒音を出すわけでも、ゴミを溜め込むわけでも、バーベキューして迷惑かけてくるわけでもないので、いいほうだと思います😅

たしかにご近所付き合いは引っ越しをしない限りこれからも続くため、嫌いになると毎日の生活にストレスを感じてしまいます。この方の言うように「悪い人ではない」「仲良くしたいのかな」と思うと、気持ちが少し楽にな理想です。「家庭菜園のコツを教えてほしい」など反対に質問をすると、よい関係を築くきっかけになるかもしれません。



ずっと住み続ける家だからこそ、ご近所さんとはうまくやっていきたいものです。相手の行動や言動は軽く受け流しつつ、無理のない距離感で付き合っていけるといいですね。

朝早くから子どもの声、ボールの音、外壁に当たる音…すべてがストレス

近所の子供が朝の6時すぎから遊んでいて、とてもうるさいです。ボールの弾む音、うちの外壁に当たる音、声、全てストレスです。決まって向かいの家の兄妹です。

朝に限らず、ボール遊びで外壁に当てられるのは前から頻繁にあります。

家に言いに行こうか…と思っていたところ、他の家の子も混ざった雰囲気です。

こんなもんなんでしょうか？

妊娠前も嫌でしたし、妊娠中の今は夜中眠りが浅いので、朝はゆっくり寝れる時間まで寝てたいです。

今日はせっかく出勤時間が遅い日でゆっくり寝れると思っていたのに…

子なし家族は10軒近く並ぶ集合住宅で我が家だけです。

私の理解が足りないだけでしょうか(;_;)

qa.mamari.jp

生活音であれば多少は我慢するかと思えますが、投稿者さんの場合は子どもが遊ぶ声や音が気になるとのこと。ボールを外壁に当てられるというのも壁に傷をつけたりガラスを割る可能性もあり、このまま見過ごしておくのは心配ですよね。

早朝からの騒音にさまざまな意見が

©︎pixta

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。



その中に「今のうちに言った方がいい」という意見がありました。

それは妊娠中じゃなくてもストレスですよ。

これから赤ちゃんが産まれたらもっとストレスになりますし

今のうちに言った方が良いと思います！



産後は妊娠中以上にピリピリするでしょうし、早めに解決できるように対策を打つのは大事ですよね。いきなり親に言うのではなく、まずは子どもに困っていると伝えて様子を見てみるのも手です。



他にも「6時はマナーとしてアウト」という意見がありました。

6時は早すぎるかと...💦

れいぴょんさんの理解不足ではないと思いますよ、マナーとしてアウトだと思います。

生活スタイルは家庭それぞれではあるものの、さすがに6時からの騒音は迷惑ですよね。せめて公園など住宅から離れた場所で、親の見守りの元遊んでほしいというのが正直なところ。まずは地域の方や町会の方などに相談してみるのが良さそうですよね。



子どもがいると多少の騒音は仕方ない部分がありつつ、この投稿の場合は時間帯も騒音の内容も困りものです。今後大きなトラブルに発展する前に時間帯や遊び方について注意することが必要だと感じる投稿でした。

戸建て新築中にご近所トラブル…改めて謝罪すべき？

ご近所トラブルです…とても後悔しているので、ご批判はご遠慮ください。



今戸建てを新築中なのですが、私の家以外の分譲地は全て出来上がって皆さん住んでいらっしゃいます。

だいぶ工事が進み、進捗状況を説明するので来てくださいとメーカーの方に言われて行ったのですが家の前は工事車両が止まっていて車を止められず、同じ分譲地内の近くのお家の前の道路に車が縦列して止まっていたので軽い気持ちで縦列してしまいました…。

道路は広く、縦列してとめても1台は余裕をもって通れるほどで、私たちが駐車したのはお昼過ぎの20分くらいだったかと思います。

説明が終わり、さあ帰ろうと車に乗り込むと目の前のお家の女性が出てこられて、「どこの家の人か？朝から家の前に車を止められて車を出したりしにくくて困っている。挨拶もないし。」と大変お怒りでした。

今考えるとそりゃそうだと本当に反省しています。

まだ住み始めてもいないのに、ご近所トラブルに発展してしまうのではと不安にもかられています…。

お怒りのことばは私しか聞いていないのですが、近くにいた主人もすみませんと謝罪はしていますし、私もすみませんでしたとお伝えはしています。

何か改めて謝罪のご挨拶に伺ったりしたほうがよいでしょうか…。

qa.mamari.jp

戸建てを新築中の投稿者さん。投稿者さんのお家以外の分譲地は建て終わっており、すでに生活が始まっているようです。その状況の中、メーカーの方から説明を受けに建築中の家に行くと、工事車両が止まっていたので駐車することができなかったようです。



そこで、同じ分譲地内のお家の前の道路にすでに車が縦列駐車していたので、20分ほど駐車させてもらったところ、そのお家の女性から強めにお叱りを受けたとのこと。



投稿者さんご自身は大いに反省し、その場で夫とともに謝罪をしたものの、改めて謝罪に伺うべきか悩んでいる様子です。

今後も続くお付き合いを考え、早めに謝罪すべき！ママリに寄せられた声

私だったら後日、改めて謝罪に伺いますかね💦



今後ずっと付き合いありますし、謝罪といつ頃から引っ越して住む予定ですので、その際に改めてご挨拶伺わせて頂きますという旨伝えておきます😔



でも、朝から止めてないし20分なので工事車両の事言ってるんですかね🤔

菓子折り持って謝罪に行ったほうが良いです。

菓子折り持って早急に謝罪と併せてご挨拶した方がいいです💦

こういうのって早ければ早い方がいいです、、

現に相手方が怒っているので😭



新築戸建て、なおかつ分譲地ということなのでご近所さんとはほぼ一生のお付き合いなので少しでも良い関係でいたいですもんね😣

今後続いていくお付き合いのことを考えると、早めに謝罪に行くべきだという声が多く寄せられていました。



工事に入るときには、現場監督がご近所に挨拶はしてくれているものの、投稿者さん自身は周りのお家がまだ工事中でまだ挨拶ができていなかったかもしれないとのこと。そのため、駐車させてもらったお家の方から不審に思われたかもしれません。



または、その20分間ほどの駐車のことを指しているわけではなく、投稿者さんのお家を建てるための工事に伴う工事車両のことを指している可能性も考えられます。工事中には、すでに暮らしが始まっている近所の方には騒音なども併せて迷惑を掛けてしまっているかもしれません。その点も併せて、謝罪ともにご挨拶に伺うと良いですね。



今回のことで、生活が始まる前からトラブルに繋がってしまっては、今後の生活に支障が出るはず。これから続くご近所付き合いを良好にするためにも、ママリに寄せられた声にあるようになるべく早く行動することがベストなのではないでしょうか？投稿者さんがうまく関係を築けますように。

記事作成: ayaka_f

（配信元: ママリ）