¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤Ï¡¢´Ì¥Ó¡¼¥ë¡Ö¥¶¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥â¥ë¥Ä Í¥Èþ¤ÊÍ¾±¤¡×¤ò2025Ç¯11·î18Æü¤«¤é¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
Çò¥ï¥¤¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¹á¤ê¤¬ÆÃÄ¹¤Î¥Û¥Ã¥×
¹âÉÊ¼Á¤Ç¹á¤ê¹â¤¤²¤½£»º¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥¢¥í¥Þ¥Û¥Ã¥×¤ä¡¢¥Á¥§¥³¤ª¤è¤Ó¤½¤Î¼þÊÕ¹ñ¤Ç¼ý³Ï¡¦À½Çþ¤µ¤ì¤¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉÇþ²ê¡¢Å·Á³¿å¾úÂ¤¤Ê¤É¡¢ÁÇºà¤äÀ½Ë¡¤ËÅ°ÄìÅª¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡Ö¥¶¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥â¥ë¥Ä¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
"¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¼«Ê¬»þ´Ö¤Ë¿»¤ì¤ë¥Ó¡¼¥ë"¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë³«È¯¡£Çò¥ï¥¤¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¹á¤ê¤¬ÆÃÄ¹¤Î¡Ö¥Ï¥é¥¿¥¦¥Ö¥é¥ó¥Û¥Ã¥×¡×¤ò»È¤¤¡¢µ¤ÉÊ¤¬¤¢¤ê²Ú¤ä¤«¤Ê¹á¤êÎ©¤Á¤È¡¢¿´ÃÏÎÉ¤¤Í¾±¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
ÍÆÎÌ¤ª¤è¤ÓÍÆ´ï¤Ï350¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë´Ì¡¢500¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë´Ì¡£