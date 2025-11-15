¿Íµ¤¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡¦sattou¡Ê¥µ¥Ã¥È¥¦¡Ë½é¤Î³¨ËÜ¡Ø¤«¤¿¤Í¤³¸®¡ÙÈ¯Çä¡ª¡Ö¸ªÉý¤ËÂÐ¤·¤Æ¸ÇÄê´ÑÇ°¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¸ª¤Ë¤âÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡È¸ªÉý¤ÎÅÁÆ»»Õ¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡¦sattou¡Ê¥µ¥Ã¥È¥¦¡Ë»á¤Ë¤è¤ë½é¤Î³¨ËÜ¡Ø¤«¤¿¤Í¤³¸®¡Ù¤¬È¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
sattou»á¤Ï¡¢¹¤¹¤®¤ë¸ªÉý¤¬°õ¾ÝÅª¤ÊºîÉÊ¤òÉÁ¤¯¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡£¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤äÎ®¹Ô¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¼«¿È¤ÎºîÉ÷¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¥Õ¥¡¥ó¥¢¡¼¥È¤Ï¡¢SNS¤ÇÅÙ¡¹ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¡É¸ªÉý¡É¤òÉð´ï¤Ë¥³¥ß¥Ã¥¯¤ä¥¤¥é¥¹¥È¤ÇÄ¹Ç¯³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿sattou»á¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ½é¤á¤Æ³¨ËÜ¤ËÄ©Àï¡£»á¤Î»ý¤ÁÌ£¤òÀ¸¤«¤·¤¿³¨ËÜ¡Ø¤«¤¿¤Í¤³¸®¡Ù¤¬ÃÂÀ¸¡ª
¡Ø¤«¤¿¤Í¤³¸®¡Ù
¤¢¤ëÆü¡¢¤ªÊ¢¤ò¤¹¤«¤»¤¿2¤Ò¤¤Î¤Í¤º¤ß¤¬¸«¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤ªÅ¹¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤ÏÇ¤¬±Ä¤àÎÁÍý²°¡Ö¤«¤¿¤Í¤³¸®¡×¡£¤Í¤º¤ß¤¿¤Á¤¬¤ªÅ¹¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¿¤ó¡¢¥·¥§¥Õ¤ÏÎÁÍý¤òºî¤ê¤Ï¤¸¤á¡¢¿©´ï¤äÎÁÍý¤¬±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤Í¤º¤ß¤¿¤Á¤Ï¤½¤ÎÂç¤¤µ¤Ë°Àï¶ìÆ®¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¼¡Âè¤Ë¿´¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£ºî¼Ô¤â¶Ã¤¯¾×·â¤Î¥é¥¹¥È¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
sattou¤µ¤ó¤ËºîÉÊ¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ê¤É¡¢¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¢¡½é¤Î³¨ËÜ½ÐÈÇ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤º¤Ã¤ÈÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
Á°¡¹¤«¤é¾¯¤·¶½Ì£¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£º£²óÀ¼¤ò¤«¤±¤ÆÄº¤¤¤¿¥±¥ó¥¨¥ì¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤µ¤ó¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡ËÜ¤¬´°À®¤·¤¿»þ¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¡£
¸ªÉý¤ÎËÜ¤¬¤Ç¤¤¿¡ª¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤È¡¢
¤³¤ì¤òÀ¤¤Ë½Ð¤·¤ÆÂç¾æÉ×¤Ê¤ó¤«¤Ê¡©¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡£
¢¡¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¤É¤ÎÍÍ¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ºÇ½é¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ÇÊÔ½¸Â¦¤È¤·¤Æ¤â¸ªÉýÍ×ÁÇ¤ÏÍß¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤º¸ªÉý¤Î¤¢¤ë¼çÌò¥¥ã¥é¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¥¥ã¥é¤Ç¤¤¤¯¤Ä¤«¸ªÉý¤Î¥×¥í¥Ã¥È¤ò»îºî¤·¤ÆÊÔ½¸¤ÈÄ´À°¤·¤Ê¤¬¤é½ù¡¹¤Ë´°À®¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡ËÜºî¤ÎÀ©ºî¤Ç°ìÈÖÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤È³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
[ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤³¤È]º£²ó¤Î³¨ËÜ¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤ê¥ª¥Á¤ò·è¤á¤ë¤Î¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤³¤âÊÔ½¸¤«¤é¿§¡¹¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÄº¤¤Þ¤·¤Æ¤¤¤¤¥ª¥Á¤¬¤Ä¤¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
[³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È]¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤µ¤ó¤ËÊ¸»úÆþ¤ì¤·¤ÆÄº¤¤¤Æ°ìµ¤¤Ë³¨ËÜ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ï¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¤Þ¤¿¡¢ÉáÃÊ¤ÎÃ±ÆÈ¤Ç¤ÎÁÏºî¤È¤Ï°ã¤Ã¤ÆµÒ´ÑÅª¤Ê°Õ¸«¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Ä¤ÄºîÉÊ¤¬¤è¤êÎÉ¤¯»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¢¡ÆÃ¤Ë¤³¤Î³¨ËÜ¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤Êý¡£
ÉáÃÊ¤«¤é»ä¤ÎSNS¤ÎÅê¹Æ¤ò¤ß¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ª¡¹¡£
¤½¤ì¤È¤ÏµÕ¤Ë¡¢»ä¤ÎºîÉ÷¡Ê¸ªÉý¤ò¤Ç¤«¤¯¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ë¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Î¸ª¡Ê¸ªÉý¤ËÂÐ¤·¤Æ¸ÇÄê´ÑÇ°¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¸ª¡Ë¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢´¶ÁÛ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¡sattou¤µ¤ó¤¬¹¥¤¤Ê³¨ËÜ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µ¥¼Ö¤¬³èÌö¤¹¤ë³¨ËÜ¡Ø¤¬¤¿¤ó¡¡¤´¤È¤ó¡¡¤¬¤¿¤ó¡¡¤´¤È¤ó¡Ù¤Ç¤¹¡£¤¹¤´¤¤¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÆâÍÆ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥é¥¹¥È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¼ä¤·¤µ¤â¤¢¤ê¡¢¡Èµ¥¼Ö¡È¤Ë¤Þ¤¿²ñ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤ÆºÇ½é¤«¤é·«¤êÊÖ¤·ÆÉ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
¢¡sattou¤µ¤ó¤Î³¨¤Î¸ªÉý¤Ï¤Ç¤«¤±¤ì¤Ð¤Ç¤«¤¤¤Û¤É´ò¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á²¿¤«¤¬¤Ç¤«¤¯¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
½©ÅÄ¸¤¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥«¤¯¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¢¡sattou¡Ê¥µ¥Ã¥È¥¦¡Ë
¸ªÉý¤ÎÅÁÆ»»Õ¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¸ªÉý¤À¤±¤Çµ´Âà¼£¡ª¡Ù¡ÊÉÞ·¬¼Ò´©¡Ë¡¢¡Ø¥«¥Ë¥Õ¥é¥¤¥Õ¡Ù¡ÊÀ±³¤¼ÒCOMICS¡Ë
¢¡¤«¤¿¤Í¤³¸®
Ãø¼Ô¡§sattou
ÂÎºÛ¡§A4ÈÇÊÑ·Á¡¿¾åÀ½¡¿¥«¥é¡¼¡¿40ÊÇ
Äê²Á¡§1,650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë
ISBN 978-4-910315-59-1
ÈÎÇä¸µ / À½Â¤¸µ¡§¥¯¥é¡¼¥±¥ó¥é¥Ü
https://kenelephant.co.jp/books/posts/65299/