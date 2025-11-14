◆国際親善試合 日本２―０ガーナ（１４日・豊田スタジアム）

日本は２６年北中米Ｗ杯出場国のガーナを迎え、２―０の勝利を収めた。南野拓実、堂安律がゴールを決めた。

＊ ＊ ＊

ボールを「回収」した先に、佐野の成長があった。前半１６分、鋭いボール奪取から、そのまま縦へ前進。中央へ走り込んだ南野へパスを送り、先制点をアシストした。「（南野が）見えていました。うまく決めてくれた」と手応えを示した。

持ち前の守備力や運動量に加え、得点に関与する能力を自身の最重要課題と自覚し、所属のマインツで成長に励んできた。「（攻撃面が）今はうまくできている」とうなずく一方で「ゴールも取れるチャンスがあった。ああいうところの精度はもっと高めないといけない」と気を引き締めた。

主軸のＭＦ守田英正（スポルディング）が招集外となり、遠藤航と鎌田大地が欠場した中で存在感を発揮。スケールの大きな規格外のボランチは「自分のやるべきことを続けていくだけ。自分の武器を出していきながら、課題の攻撃面でもどんどん違いを見せていきたい」と息巻いた。