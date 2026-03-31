サッカー日本代表・堂安律選手日本時間4月1日未明に?サッカーの聖地?ウェンブリー・スタジアムで世界屈指の強豪、イングランド代表と戦う森保ジャパン。「W杯でビビって戦って、優勝できるわけがない。今まで培ってきたものはあるけど、それを失ってもいいという覚悟で大胆に戦わないと」と力強く語るのは、英国遠征でキャプテンに任命された?背番号10?堂安律だ。前回カタールW杯で躍動した?有言実行の男?が、2ヵ月半後に迫る北中