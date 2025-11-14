【義姉「うわぁ人生、損してる〜」】言い返してくる義妹「…楽しいかも？」＜第11話＞#4コマ母道場
「人生半分損しているね！」この言葉をどう捉えますか？ 誇張しすぎだと思うか、それとも見下されていると思うか……。「してないよ！」と返せる人もいれば「私は人生の半分も損しているのだろうか」と考え込んでしまう人もいるかもしれません。今回は、ある女性と義姉のお話です。
第11話 気持ちの変化【ミキの気持ち】
【編集部コメント】
意外なことに、言い返すスズカさんに対してミキさんは喜びを感じていました。今までのうわべだけの付き合いではなく、スズカさんが一歩踏み込んできてくれたことで、本音で向き合える関係になったと、ミキさんは感じているようです。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・みやび
