この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTube動画「仕事を頑張る理由って結局何なのか。【静かなる退職】【頑張らない働き方」で、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が、仕事中でもできる簡単なセルフケアを紹介した。動画では、片岡氏が「しっかりと持っていただいたら、回していきます。5回。反対回しです」と、耳を指でつまみ、軽く回す独自のケア方法を実演。セルフケアを行う際に「この時、痛い方がいらっしゃると思いますが、注意してください」と注意喚起も忘れなかった。



さらに、片岡氏は「耳を引っ張ります。横に引っ張って、ピヨンと伸ばしていただく感じですね」と耳のストレッチも勧める。「疲れた時にもやっていただくと、目が覚めたり、集中力が上がったりするので、ここだけじゃなくても、おすすめになります」と、働く人たちに向けて実践的なアドバイスを送った。



動画の締めでは、耳へのアプローチが日々のパフォーマンス向上に繋がることを強調し、「お仕事や勉強で疲れた時に、ぜひ取り入れてみてください」と呼びかけ、視聴者の健康的な働き方を応援した。