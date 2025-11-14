11月13日、俳優の柄本時生（ときお）と、女優でドラマーのさとうほなみがそれぞれのInstagramを更新。結婚を発表した。SNSでは多くの祝福の言葉が書き込まれた。

「柄本さんもさとうさんも再婚同士で、同い年のカップルとなります。柄本さんは女優の入来茉里さんと2020年2月に結婚しましたが、2022年6月に離婚しています。さとうさんは女優として活躍すると同時に、人気バンド『ゲスの極み乙女』のドラマー『ほな・いこか』としても活動しています。2014年ごろに結婚しましたが、後に離婚しました。これらの情報は公表していませんでしたが、本人が2017年に出演した『櫻井・有吉 THE夜会』（TBS系）で認める発言をしています。

2人の熱愛は2025年2月に『女性セブン』が報じ、5月には『FRIDAYデジタル』が“手つなぎデート”写真を掲載しました。交際を隠す様子もなく、大人の恋愛という感じでしたが、しっかり結婚したことで好感度はさらに上がっているようです」（芸能記者）

さらに、柄本と親交の深い女優、高畑充希が自身のInstagramのストーリーで祝福。柄本の写真とくす玉、ハートの絵文字をアップすると、柄本もストーリーで《みっちゃん!ありがとー!!!》と返信するなど、仲のいい様子を見せた。

「高畑さんは柄本さん、池松壮亮さん、前田敦子さんと4人で“ブス会”なるグループを結成して、親しく交流しています。2010年放送のドラマ『Q10（キュート）』（日本テレビ系）で共演した4人は《お互いの顔を慰め合ううちに》結成されたとのことで、放送終了後も交流は続いています。2020年1月19日には、高畑さんがInstagramで《10年目もよろしくお願いします》と、結成10年を祝う4人の写真を投稿し、話題になっていました」（同前）

Xでも祝福のポストが数多く書き込まれた。

《時生君再婚かぁ…モテモテやな…》

《いこか様と柄本時生、、、めっちゃ解釈一致だわ めでたい》

また、高畑との関係としては、過去に柄本が告白して、フラれていることを2016年11月17日放送の『櫻井・有吉 THE夜会』で前田敦子が暴露している。この件を知る人も多く、話題になっている。

「普通であれば、お互い気まずくなって交流が減りそうなものですが、それでも友人関係がしっかり続いているのですから、すばらしい結束です。高畑さんも俳優の岡田将生さんと結婚し、現在は妊娠中です。気心知れた仲間の結婚はうれしかったのでしょう。ブス会仲間では、池松さんは未婚、前田さんはバツイチ。あと2回は祝福できることになるのでしょうか」（前出・芸能記者）

次に祝福されるのは、誰だ?