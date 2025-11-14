スポニチ

　元K―1世界王者でタレントの魔裟斗（46）が14日までに自身のYouTubeを更新。16日に開催される「ONE173」（有明アリーナ）で8カ月ぶりの再起戦に臨むK―1元3階級制覇王者でISKA世界ライト級王者・武尊（team　VASILEUS）について言及した。

　今年3月に元ONEフライ級ムエタイ王者のロッタン・ジットムアンノン（タイ）に衝撃の1RKO負けを喫した。敗戦から8か月。再起とONE2勝目を懸けて強打とタフネスを武器としているデニス・ピューリック（カナダボスニア・ヘルツェゴビナ）とマッチメークされた。

　対戦相手のピューリックについて「タフなんだよね。意外にうまい。結構カウンターのパンチを持っている。攻撃を顔面に当てさせない。うまくパンチを逃がしてる。なかなか戦いづらい相手かもしれないね」と分析した。

　武尊の勝利パターンで倒せるかどうかがポイントになるという。「武尊は決めに行くときは、カーフや三日月蹴りを出しながらダメージを与えて最後にパンチの連打で倒してKOするのがいつものパターン。フック系の連打だとピューリックはカウンターを取ってくる。武尊も頭の中にいれておいた方がいいかな。頭の中に入ってれば“カウンターが来るかも”と思いながら打てる。でもいつものように戦うとカウンターを合わされる可能性がある」と、相手の警戒ポイントも挙げた。

　最後に「武尊は負けられないし、絶対に落とせない」と断言した