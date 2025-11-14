西武からメジャー移籍を目指す今井達也投手（27）の代理人を務めるスコット・ボラス氏が12日（日本時間13日）、GM会議が開催中のネバダ州ラスベガスで日米約60人の報道陣に対応し、19日（同20日）にポスティングシステム申請の手続きが行われることを明かした。45日間の交渉期限は来年1月2日（同3日午前7時）。年内決着を目標に掲げているもようで、「交渉が長引いたとしても（年末年始の休日明けの）来年1月2日には契約を正式締結できるようにしたかった」と狙いを説明した。

GM会議2日目はア・リーグ球団のGMが取材に応じ、今井にはレッドソックスやアストロズ、今秋ワールドシリーズでドジャースに敗れたブルージェイズなどが関心を寄せ、ヤンキースのブライアン・キャッシュマンGMも「世界中どこであれ優れた選手にはひかれる。もちろん日本も含めて」と語った。前日はパドレスが獲得に名乗りを上げ、メッツやカージナルスなどが高評価するなど今オフの移籍市場で話題を集める一人になった。

ボラス氏は「彼は大規模な球団を好んでいる。強豪に身を置き、高いレベルでプレーしたいと考えている」と今井の希望を明かし、「（ドジャースの）山本と同等のレベルで投げている。彼のチェンジアップはスプリットのように機能し、腕への負担が少ないため、多くの球団が興奮している」と熱弁を振るった。米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」は契約規模を6年総額1億5000万ドル（約232億5000万円）と予想。争奪戦のゴングは間もなく打ち鳴らされる。（杉浦大介通信員）