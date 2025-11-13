【ONEPIECE】麦わらストアに「ゾロのまりも」どデカいクッション到来！
尾田栄一郎原作の人気作『ONE PIECE』に登場する麦わらの一味のひとり、ロロノア・ゾロの誕生日を記念して、「麦わらストア」に「ゾロのまりも」新作グッズがやってきた！ 「麦わらストア」ならではのオリジナルグッズをチェックしよう。
☆かわいい格好いい？ インパクトのある「ゾロのまりも」グッズ（写真9点）＞＞＞
『ONE PIECE』は尾田栄一郎による人気漫画作品。『週刊少年ジャンプ』1997年7月22日発売の34号より連載を開始し、2022年7月に連載25周年を迎える。コミックス1巻は1997年12月24日に発売され、2010年3月4日に発売されたコミックス57巻の初版発行部数300万部が日本出版史上最高初版発行部数を記録し、現在まで初版300万部を維持。 2012年8月3日発売の 67巻が自己記録を更新する初版405万部で刊行される。コミックスの全世界での累計発行部数は、2022年8月4日時点で5億1000万部を突破（日本国内の累計発行部数は4億1000万部以上。海外では60の国と地域で流通し、累計発行部数は１億部以上）。テレビアニメは1999年より、フジテレビ系列で放送を開始し、 2024年に25周年を迎え、半年の充電期間を経た2025年4月よりエッグヘッド編を放送中。2023年8月より配信し大好評を博したNetflix世界独占配信の実写ドラマ版『ONE PIECE』は、シーズン2の配信日が決定、シーズン3の制作決定も発表されるなど話題となっている。
そんな『ONE PIECE』のグッズを取り揃える「麦わらストア」にて、ゾロの誕生日を記念して、BIGサイズのクッションが新登場！
「もふっと ゾロのまりも BIGクッション」は座ってよし、抱えてもよし、寝てもよし！ な、「ゾロのまりも」がインテリアとしても映える存在感抜群のクッション。
直径約50cmのビッグサイズのゾロのまりもに身体を預けてリラックスできます♪
また、「ONE PIECE 麦わらストア池袋店」にて11月11日より実物が展示されている。もちふわ触感のゾロまりもを是非体感しに遊びに行ってみよう！
（C）尾田栄一郎／集英社
（C）尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション
☆かわいい格好いい？ インパクトのある「ゾロのまりも」グッズ（写真9点）＞＞＞
