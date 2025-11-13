『TOEI ART FES. 秘密戦隊ゴレンジャー ART HURRICANE 50』京王 NET SHOPPINGにてEC販売開始！
9月25日（木）〜10月7日（火）に東京・新宿で開催された『TOEI ART FES. 秘密戦隊ゴレンジャー ART HURRICANE 50』。一般販売初日には400名以上のファンの方々が列を作り、大盛況の内に幕を閉じた。こちらのイベントで販売していたアイテムのEC販売が開始された。
会場に行けなかった方にも、『秘密戦隊ゴレンジャー』の放送50周年をお祝いするチャンス到来！
アパレルや雑貨、ソフビまでEC販売でゲットできる。
販売期間は、2025年11月30日（日）午前10時まで。
会場に行ったけど予算が……と泣く泣くあきらめた方も、ぜひこの機会にお手元に。
【EC販売アイテム：アパレル＆雑貨】
◆ゴレンジャー×おおかみくんアクリルキーホルダー
◆ゴレンジャー×おおかみくん耐水ステッカーB
◆ゴレンジャー×おおかみくんオーロラアクリルスタンド
◆ゴレンジャー×おおかみくんオーロラ缶バッジ
◆ゴレンジャー×おおかみくん カラビナ付きミニポーチ
◆ゴレンジャー×おおかみくん 刺繍シール
◆「秘密戦隊ゴレンジャー」キービジュアル アクリルプレート
◆「秘密戦隊ゴレンジャー」キービジュアル キャンバスアート
◆「秘密戦隊ゴレンジャー」キービジュアル Tシャツ
◆「秘密戦隊ゴレンジャー」ミラクルくん Tシャツ
◆「秘密戦隊ゴレンジャー」DOKU-TOKU inc. BUDOG-BOX
◆『テレビランド』復刻ふろく なぞなぞトランプ＆下敷きセット
◆『テレビランド』秘蔵写真 秘密戦隊ゴレンジャー ジオラマアクリルスタンド
◆『テレビランド』秘蔵写真 秘密戦隊ゴレンジャー イーグル関西支部旗 バンダナ
◆『テレビランド』別冊5 秘密戦隊ゴレンジャー表紙Tシャツ
◆『テレビランド』秘蔵写真 秘密戦隊ゴレンジャー 名場面Tシャツ（団結）
◆『テレビランド』秘蔵写真 秘密戦隊ゴレンジャー 名場面Tシャツ（名乗り）
【EC販売アイテム：ソフビ】
◆郷土玩具怪獣イヌハリゴン＆うおちゃん アカレンジャー＆バリブルーンver.（照紗）
◆わっぱ アカレンジャーのすがた（付喪亀）
◆SHARK アオレンジャーver.（CO2）
◆タイヤ仮面ミニソフビ（science patrol）
◆ヌエ公（ツクネントーイ）
◆リボン（ツクネントーイ）
（C）石森プロ・東映
