26年前、名古屋市西区で主婦が殺害された事件で、逮捕された女について、知人が「優しく明るい人だった」と話していることが分かりました。JNNは10年ほど前の女の写真を独自に入手しました。

カメラに向かってほほえむ1人の女性。殺人の疑いで逮捕された安福久美子容疑者です。10年ほど前に撮影された写真で、当時の年齢は50代とみられます。

安福容疑者は43歳だった1999年、名古屋市西区のアパートで主婦の高羽奈美子さん（当時32）を殺害した疑いで、先月逮捕されました。

安福容疑者は事件で手にけがをしましたが、写真では胸の前で手を重ねています。警察が過去に公開した容疑者の似顔絵と比べると、写真のほうが柔らかい顔つきに見えます。安福容疑者について、知人は「優しく明るい人だった」と話しています。

安福容疑者は、現在69歳。逮捕当初は「26年間、毎日不安だった」などと供述していましたが、その後は一転、黙秘する意思を示し、取り調べを拒否しています。

安福容疑者は、高羽さんの夫・悟さんの高校の同級生で、当時、悟さんに好意を寄せていたことが分かっていて、警察が動機を調べています。