¥Ù¥Ã¥Ä¤Ë¸«¤¿554²¯±ß·ÀÌó¤ÎÀ¨¤ß¡¡¡ÈÀ®¸ù¼Ô¡É¤Î·®¾Ï¤ËºÆµÓ¸÷¡Ö¥Ç¥«²á¤®¤Æ¥Ô¥ó¤È¤³¤Ê¤¤¡×
¥À¥ó¥¹¤ä¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥Ù¥Ã¥Ä¤ÎÅ¡Âð
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Ê¥¤¥ó¤¬µÙÂ©¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¡¢¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÆâÌî¼ê¤Î¡È°ÎÂç¤µ¡É¤òºÆÇ§¼±¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¼«Âð¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤Ä¶¹ë²Ú¤ÊÀßÈ÷¤¬À°¤Ã¤¿¥Ù¥Ã¥Ä¤ÎÅ¡Âð¡£µð³Û·ÀÌó¤ÎÀ¨¤ß¤ò´¶¤¸¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¾¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤È¤¤¤¦¹ëÅ¡¡£Ì´¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡×¡Ö¥×¥íÌîµå¤ÎÀ®¸ù¼Ô¤ÏÀ¨¤Þ¤¸¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ù¥Ã¥Ä¤Ï3Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö4Æü¡Ë¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Í¥¾¡µÇ°¥Ñ¥ì¡¼¥É¸å¤Ë¡¢Áª¼ê¤ä¤½¤Î²ÈÂ²¤é¤ò¼«Âð¤Ë¾·ÂÔ¤·¥Û¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÆâÌî¼ê¤Ï¥À¥ó¥¹¥Õ¥í¥¢¤ÇÍÙ¤ê¤òÈäÏª¤·¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤Ï¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥³¡¼¥È¤Ç¥·¥å¡¼¥ÈÂÐ·è¤Ë»²²Ã¡£Áª¼ê¤Ï»×¤¤»×¤¤¤Ë¡¢¤Ò¤È»þ¤ÎµÙÂ©¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£
¡¡¥À¥ó¥¹¤ä¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥Ù¥Ã¥ÄÅ¡¤Ï¡¢¥×¡¼¥ë¤ä¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¾ì¤âÊ»Àß¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¹ë²Ú¤µ¤ÏºòÇ¯¥ª¥Õ¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¡£¸Ä¿ÍÂð¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥¹¥±¡¼¥ë¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤ë¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¯¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤ÏºòÇ¯»²²Ã¤·¤¿¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Ç¥Ð¥¹¥±¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Ï¡¢¥Ù¥Ã¥Ä¤¬Á´¤ÆÃÊ¼è¤ê¤ò¤·¤Æ¼Â¸½¤·¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ë¤â¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë¡£¥ß¥²¥ë¡¦¥í¥Ï¥¹ÆâÌî¼ê¤ÏÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥À¥°¥¢¥¦¥È¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢¡Ö¥à¡¼¥¡¼¤¬Á´Éô¼êÇÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¡£Èà¤Î¼«Âð¤Ç³«¤«¤ì¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢Èà¤Ï²¶¤¿¤Á¤ò²ÈÂ²¤Î°ì°÷¤ß¤¿¤¤¤Ë»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤è¡×¤È´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ù¥Ã¥Ä¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È2021Ç¯¤«¤é12Ç¯Áí³Û3²¯6500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó554²¯±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢º£µ¨Ç¯Êð¤Ï2500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó38²¯±ß¡Ë¡£¥¹¥¿¡¼¤ËÁê±þ¤·¤¤¿¶¤ëÉñ¤¤¤ÎÎ¢¤Ë¡¢À®¸ù¤òÄÏ¤ß¼è¤Ã¤¿¡È¾Ú¡É¤¬¿ô»ú¤È¤·¤Æ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¤Ê¤É¤Ç¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö¿À¤¹¤®¤Æ¤ä¤Ð¤¤¡×¡Ö¥Ù¥Ã¥ÄÅ¡¤Ç¥Ð¥¹¥±!?¡¡¹¤¤¤ó¤À¤Í¤¨¡×¡Ö¥Ù¥Ã¥Ä¤Î²È¤¬Î©ÇÉ²á¤®¤ÆÊò¤ì¤ë¡£¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¾ì¡¢¥Ð¥¹¥±¥³¡¼¥È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¡×¡Ö¥¹¥±¡¼¥ë¤¬¥Ç¥«²á¤®¤Æ¡¢¥Ô¥ó¤È¤³¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¥Ù¥Ã¥Ä¤ÎÀ¨¤µ¤òºÆ³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë