11月7日（金）、ABEMAにて『脳汁じゅ〜す』が放送。松本人志のモノマネでおなじみの芸人・JPが「人生が全てひっくり返った」という松本のたった一言を明かした。

【映像】「人生が全てひっくり返った」松本人志の一言

『脳汁じゅ〜す』は、主に脳内で分泌され一種の快感をもたらす神経伝達物質の俗称である"脳汁"を追い求め、出演者がさまざまなことに挑戦していくアドレナリン追求バラエティ。番組MCには狩野英孝が就任し、「10代目ミスマリンちゃん」の賀村恵都、ABEMAで放送された恋愛番組『シャッフルアイランド Season5』に出演していたあのん、4代目ミスワリンの澪花とともに、さまざまな企画に挑む。

今回の企画は「最高の美談で脳汁を出せ！THE BIDAN」。松本人志のモノマネでおなじみの芸人・JPは、ブレイクのきっかけになった松本との裏話を披露した。

JPの知名度が一気にUPしたのは38歳の時。仕事が伸び悩んでいた上にコロナ禍が直撃し、芸人として追い込まれていたJPを救ったのは、松本のたった一つの投稿だった。

松本はコロナに感染し、『ワイドナショー』を欠席することに。松本はXで「コロナになったから出れない かまいたち濱家頼む」とポスト。ところが濱家もほぼ同時にコロナに感染しており、「僕行けないので見取り図リリーお願い！」と返信した。

すると松本は「いや、リリーよりJPやな」と短文でつぶやき。JPは「その1ツイートで僕の人生が全てひっくり返った」と明かした。

吉本興業所属ではなく、業界に強いつながりもなかったJP。そこから急展開が起き、「僕と原口（あきまさ）さんが呼ばれた」と説明。原口は「その投稿に東野幸治さんも乗っかって、『だったら僕の位置も原口くんでいきましょう』って」と大御所たちの粋なやりとりを紹介した。狩野は「SNSにはいろんな活用の仕方がありますけど、一番いい、夢のある使い方ですよね」と感動。

後日『ラヴィット！』に出演するはずだった麒麟・川島明がコロナになった際も、松本の代役として知名度を上げたおかげで“川島役”に抜擢されたという。

その後、松本本人に会えたJPは「初めましてJPです」と挨拶。すると松本は「初めてちゃうやろ」と返してくれたという。

ワイドナショーで代役を務めた数年前、JPは松本とCMで共演していたが、一瞬すれ違っただけで本人との絡みはなかった。それでも松本はJPを共演相手と認めていたことがわかり、JPは「覚えていらっしゃらないと思っていた。僕ごときを…」と感激を明かした。