11日にフリーエージェント（FA）権を行使するための申請期限を迎える。今年8月に国内FA権の資格条件を満たした阪神・近本光司外野手（31）は最終日も球団と交渉の席に着き、そこで権利行使の判断を伝える。兵庫県淡路島で生まれ、高校、大学、社会人と関西で過ごした。ギリギリまで熟考を重ねるとみられる。権利行使の申請リミットは11日の午後11時59分になる。

日本シリーズ終了後には「終わったばかりなので、まだちゃんと考えていないし、考える時間もなかった。しっかり自分の意思で、残りの野球人生を主体的に決めていきたい」と語っていた。残留が基本線も、権利を行使して他球団の評価を聞く可能性も十分にある。その場合、入団7年で最多安打1回、盗塁王6回のタイトルを獲得した大黒柱を、球団は大型契約で引き留めることになる。

締め切り前日となったこの日、動向が注目される近本は西宮市内の球団施設に姿を見せた。ジャケット着用で訪れ、帰路に就く際は報道陣に囲まれたが、笑顔を見せながら無言を貫いた。

また、社会人日本選手権の主催者は第50回大会を記念して実施中の「レジェンド始球式」に、12日の決勝に近本が登場することを発表した。