新宿駅から徒歩3分のところにある「reDine新宿」は、席からの二次元コード注文で、店内にあるさまざまなお店のメニューが楽しめるフードホール。

ステーキ、餃子、海鮮、クラフトビールのほか、パフェやコーヒーなど好きなお店のメニューを自由に組み合わせられるのが魅力です。

座席はキッチンを囲むように、雰囲気の異なる4つのエリアに分かれています。入口のすぐ近くにある立ち飲みゾーン「ネオヨコチョウ 新宿」では、DJブースを完備。AIによる音楽のセレクトや、リアルなDJが登場するイベントなども開催されます。今回はゆったり大きなソファと吹き抜けがおしゃれなHighエリアに案内してもらいました。

「reDine新宿」内にある「コヨイノパフェ（スタンド）」は、月替わりの夜パフェが楽しめる神楽坂の人気店「コヨイノパフェ」の姉妹店。「コヨイノパフェ」を手がけるシェフ・乙部さんは、自由が丘の有名店「モンサンクレール」出身のパティシエとあって、美しい見た目はもちろん、斬新な素材の組み合わせが楽しめるパフェを生み出します。乙部さんいわく、「ボリュームのあるパフェは飽きさせない工夫が必要。アイスとフルーツで温度の違いを出す、苦み・酸味で味に変化をつけるなど、ケーキよりも構成が難しいです。持ち帰りを前提にしているケーキや皿盛りのデザートとは違い、パフェは自由な発想でいろいろな演出ができるのが魅力です」とのこと。

（右から）「栗とオレンジとショコラのパフェ（無くなり次第終了）」2590円、「紅茶 オランジェリー」600円



栗のやさしい甘みと濃厚でビターなショコラがこっくりとした秋の深さを演出し、オレンジのさわやかな酸味も感じる「栗とオレンジとショコラのパフェ」。ざくざくした食感が楽しいフレークやナッツ、2種のアイス、ごろっとした栗の甘露煮、香ばしいマロンクリームなど複雑な味わいが楽しめます。乙部さん「今のシーズンによく見かける栗のスイーツ。柑橘系とあわせるのはベーシックですが、アクセントとしてスパイスやハーブを使うことで、ほかでは味わえないパフェに仕上げました。」

オレンジの果実、ハーブティーとして知られるレモンバーベナのジュレ、オレンジのコンフィチュールがさわやか。シナモンとローストアーモンド、バターやロイヤルティーヌで作ったクロッカンが特別感を演出します。

ジェノワーズを囲むようにオレンジが並ぶ様子はまるでケーキのよう。濃厚なチョコクリームの上に、栗の渋皮煮とヘーゼルナッツの砂糖掛けをトッピング。栗とチョコの濃厚な味わいに、カリッとしたナッツがアクセントになっています。

栗とオレンジのアイスの上に、マロンクリームをトッピング。上から順番にクリームやアイスを味わうのはもちろん、中間からは素材を混ぜ合わせて食べるのもおすすめ。

（右から）「シャインマスカットと抹茶のパフェ（無くなり次第終了）」2590円、「紅茶 ミスティマスカット」600円



パリっとジューシーなシャインマスカットの甘みと、ほろ苦い抹茶の組合せが新鮮な「シャインマスカットと抹茶のパフェ」。レモンと生姜のコンフィチュールが味わいに奥行きを演出します。ほろほろと優しく崩れるクッキーや、ココナッツを感じるクロッカンのアクセントも楽しい。

「夏季から人気のシャインマスカットは、ほかにはない組み合わせを考えて抹茶を使ってみました。この組み合わせは思いつきで、緑の食材でまとめたらかわいいかなと試したところ意外にもマッチしたんです」と乙部さん。



シャインマスカット、マスカットと白ワインのジュレ、カスタードの上に、ココナッツを入れた白いクロッカンで食感をプラス。レモンと生姜のコンフィチュールで、キレのあるスパイスの風味をほのかに感じます。

シャインマスカットを並べ、黒糖を混ぜ込んだクッキーと抹茶のクリームをのせます。苦味のある抹茶と黒糖で、どこか和の雰囲気も感じられました。

特別な日を盛り上げるアニバーサルプレート

オレンジと抹茶のアイスの上に、抹茶クリームと大粒のシャインマスカットをのせれば、深みのあるグリーンで見た目も華やか。

「アニバーサリープレート」1300円（事前予約）※パフェの料金は別途お支払い



「コヨイノパフェ（スタンド）」では、記念日や誕生日におすすめの「アニバーサリープレート」も用意！ 好きな文字をパティシエが書いて、パフェをプレートに乗せて提供してもらえますよ。

旬のフルーツを使用した独創的なパフェは、新宿店だけでしか食べることのできない限定メニュー。ケーキやお菓子が盛り上がる冬シーズン、特別な夜を盛り上げるパフェを選んでみるのもおすすめです。

■コヨイノパフェ（スタンド）（こよいのぱふぇ（すたんど））

住所：東京都新宿区新宿3-15-11 アドホック新宿ビル5階 reDine新宿内

営業時間： 11〜23時（22時30分LO）

定休日：不定休



Photo・Text：樋口紗季



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

