【新宿】「コヨイノパフェ（スタンド）」で、神楽坂の人気夜パフェが昼でも楽しめる！
好きな店のメニューを席でオーダーできる「reDine新宿」
新宿駅から徒歩3分のところにある「reDine新宿」は、席からの二次元コード注文で、店内にあるさまざまなお店のメニューが楽しめるフードホール。
ステーキ、餃子、海鮮、クラフトビールのほか、パフェやコーヒーなど好きなお店のメニューを自由に組み合わせられるのが魅力です。
今回はゆったり大きなソファと吹き抜けがおしゃれなHighエリアに案内してもらいました。
神楽坂の夜パフェ専門店の味がお昼でも味わえる！「reDine新宿」内にある「コヨイノパフェ（スタンド）」は、月替わりの夜パフェが楽しめる神楽坂の人気店「コヨイノパフェ」の姉妹店。「コヨイノパフェ」を手がけるシェフ・乙部さんは、自由が丘の有名店「モンサンクレール」出身のパティシエとあって、美しい見た目はもちろん、斬新な素材の組み合わせが楽しめるパフェを生み出します。
乙部さんいわく、「ボリュームのあるパフェは飽きさせない工夫が必要。アイスとフルーツで温度の違いを出す、苦み・酸味で味に変化をつけるなど、ケーキよりも構成が難しいです。持ち帰りを前提にしているケーキや皿盛りのデザートとは違い、パフェは自由な発想でいろいろな演出ができるのが魅力です」とのこと。
栗のやさしい甘みと濃厚でビターなショコラがこっくりとした秋の深さを演出し、オレンジのさわやかな酸味も感じる「栗とオレンジとショコラのパフェ」。ざくざくした食感が楽しいフレークやナッツ、2種のアイス、ごろっとした栗の甘露煮、香ばしいマロンクリームなど複雑な味わいが楽しめます。
乙部さん「今のシーズンによく見かける栗のスイーツ。柑橘系とあわせるのはベーシックですが、アクセントとしてスパイスやハーブを使うことで、ほかでは味わえないパフェに仕上げました。」
オレンジの果実、ハーブティーとして知られるレモンバーベナのジュレ、オレンジのコンフィチュールがさわやか。シナモンとローストアーモンド、バターやロイヤルティーヌで作ったクロッカンが特別感を演出します。
ジェノワーズを囲むようにオレンジが並ぶ様子はまるでケーキのよう。濃厚なチョコクリームの上に、栗の渋皮煮とヘーゼルナッツの砂糖掛けをトッピング。栗とチョコの濃厚な味わいに、カリッとしたナッツがアクセントになっています。
栗とオレンジのアイスの上に、マロンクリームをトッピング。上から順番にクリームやアイスを味わうのはもちろん、中間からは素材を混ぜ合わせて食べるのもおすすめ。
パリっとジューシーなシャインマスカットの甘みと、ほろ苦い抹茶の組合せが新鮮な「シャインマスカットと抹茶のパフェ」。レモンと生姜のコンフィチュールが味わいに奥行きを演出します。ほろほろと優しく崩れるクッキーや、ココナッツを感じるクロッカンのアクセントも楽しい。
「夏季から人気のシャインマスカットは、ほかにはない組み合わせを考えて抹茶を使ってみました。この組み合わせは思いつきで、緑の食材でまとめたらかわいいかなと試したところ意外にもマッチしたんです」と乙部さん。
シャインマスカットを並べ、黒糖を混ぜ込んだクッキーと抹茶のクリームをのせます。苦味のある抹茶と黒糖で、どこか和の雰囲気も感じられました。
オレンジと抹茶のアイスの上に、抹茶クリームと大粒のシャインマスカットをのせれば、深みのあるグリーンで見た目も華やか。
特別な日を盛り上げるアニバーサルプレート「コヨイノパフェ（スタンド）」では、記念日や誕生日におすすめの「アニバーサリープレート」も用意！ 好きな文字をパティシエが書いて、パフェをプレートに乗せて提供してもらえますよ。
旬のフルーツを使用した独創的なパフェは、新宿店だけでしか食べることのできない限定メニュー。ケーキやお菓子が盛り上がる冬シーズン、特別な夜を盛り上げるパフェを選んでみるのもおすすめです。
■コヨイノパフェ（スタンド）（こよいのぱふぇ（すたんど））
住所：東京都新宿区新宿3-15-11 アドホック新宿ビル5階 reDine新宿内
営業時間： 11〜23時（22時30分LO）
定休日：不定休
Photo・Text：樋口紗季
