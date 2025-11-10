今週の12星座占い「蟹座（かに座）」全体運・開運アドバイス【2025年11月10日（月）〜11月16日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年11月10日（月）〜11月16日（日）「蟹座（かに座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【蟹座（かに座）】
今週は、あなたの言動や判断が功を奏すなど、ムードメーカー的な役割をすることが増えそう。みんなが喜んだり、安心していると、あなた自身もうれしくなるようです。自分ができることを増やしたいと思うようになるでしょう。恋愛は、相手の表情を観察しながら話題を選んでいくと◎ たくさん話せる仲になっていくようです。
★ワンポイントアドバイス★
支払い方法や貯蓄方法など、お金に関するルールを改めて考えてみると良いでしょう。財布の手入れも金運アップに。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
