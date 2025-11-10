12¿Í»º¤ó¤À½õ»º»Õ¡¦HISAKO¤¬¸ì¤ë¡Ö°é»ùÊü´þ¤·¤½¤¦¡×¤È¸À¤ï¤ì½ý¤Ä¤¤¤¿¸åÇÚ¤Ø¤Î¥¨ー¥ë¡Ö²ÁÃÍ´Ñ¤Î²¡¤·ÉÕ¤±¤ÏÌµ°ÕÌ£¡×
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¡Ú¹ó¤¹¤®¤ë¡Û°°Õ¤Ï¤Ê¤¤¡©Ìµ°Õ¼±¤ÇÂ¾¿Í¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¿Í¤Î¿´Íý¤È¤Ï¡Ê¤ª¼ê»æ¥·¥êー¥º¡Ë¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤Ç¡¢12¿Í»º¤ó¤À½õ»º»ÕHISAKO¤µ¤ó¤¬¡¢¸åÇÚ´Ç¸î»Õ¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿Çº¤ß¤ÎÀ¼¤ò¾Ò²ð¡¦Ê¬ÀÏ¤·¤¿¡£
Æ°²èËÁÆ¬¡¢HISAKO¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï»Ò¶¡¤¤¤Ã¤Ñ¤¤»º¤ó¤Ç¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¡Ö¤ª¼ò¤á¤Ã¤Á¤ã¶¯¤½¤¦¡ª¡×¤Ê¤É¡¢¿Í¤¬Ìµ°Õ¼±¤ËÂ¾¿Í¤ØÊú¤¯¥¤¥áー¥¸¤ä¸ÀÍÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡Ö¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¿¦¾ì¤ä¿È¶á¤Ê¿Í¤«¤éÅê¤²¤«¤±¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤¬¿´¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
º£²ó¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤ªÊØ¤ê¤Ï20ÂåÈ¾¤Ð¤Î´Ç¸î»Õ¤«¤é¡£¡Ö¿·¿Í»þÂå¡¢ÀèÇÚÊý¤«¤é¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Ï°é»ùÊü´þ¤·¤½¤¦¤À¤«¤é»Ò¶¡¤Ï»º¤Þ¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤é¤ì¡¢·ëº§¤ä¾Íè¤ò¹Í¤¨¤ëº£¤â¤½¤Î¸ÀÍÕ¤¬¿´¤Ë»Ä¤êÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö»Ò¶¡¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¿¤¯¤µ¤óÍß¤·¤¤¡£¤Ç¤âÀèÇÚ¤Î¸ÀÍÕ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ö¤Ê¤¼¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤«¡Ä»ä¤¬¥º¥Ü¥é¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤«¤â¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤¬ÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆHISAKO¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÀèÇÚ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤äÉÔ°Â¡¢Èà½÷¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê·Ð¸³¤¬Ìµ°Õ¼±¤ËÅê±Æ¤µ¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢ÀèÇÚ¼«¿È¤¬»Å»ö¤È»Ò°é¤Æ¤ÎÎ¾Î©¤ÎÆñ¤·¤µ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Ç¥³è¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡£¤¢¤ë¤¤¤ÏÍýÁÛ¤Î²ÈÂ²Áü¤ò³ð¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¼ä¤·¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÇØ·Ê¤òÃúÇ«¤ËÁÛÁü¡£¡Ö¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Ï°é»ùÊü´þ¤·¤½¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦Ä¾ÀÜÅª¤ÊÉ½¸½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ø»Ò¤É¤â¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤é¥µ¥Ýー¥È¤¬É¬Í×¤À¤è¡Ù¤ä¡Ø·×²èÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¸À¤¤Êý¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¿Í¤Ø¤ÎÊª»ö¤ÎÅÁ¤¨Êý¤¬ÍÄÃÕ¤À¤Ã¤¿¤À¤±¡£ÀèÇÚ¤ÎÉÔ°Â¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤¬¶¯¤¯È¿±Ç¤µ¤ì¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¿Í´ÖÀ¤òÈÝÄê¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸åÇÚ¤òÎå¤Þ¤¹¡£¡Ö°ì¿Í¤Ã»Ò¤Ç¤â»Ò¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¤â¡¢¤É¤Á¤é¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ÁÃÍ´Ñ¡£¤½¤ì¤ò²¡¤·¤Ä¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ø»º¤ó¤Ç¤«¤é¤É¤¦´¶¤¸¤ë¤«¤Ç·è¤á¤Æ¤âÎÉ¤¤¤·¡¢ºÇ½é¤«¤éÀµ²ò¤Ê¤ó¤ÆÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¿ÍÀ¸¤Ï°ì¤«È¬¤«¤Î·«¤êÊÖ¤·¡Ù¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¤¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤ËHISAKO¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤¬°é»ùÊü´þ¤¹¤ë¤ÈÁ´¤¯»×¤ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¡ÖÈà»á¤È¹¬¤»¤Ê²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÎå¤Þ¤·¡¢Æ°²è¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
Æ°²èËÁÆ¬¡¢HISAKO¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï»Ò¶¡¤¤¤Ã¤Ñ¤¤»º¤ó¤Ç¡¢·è¤Þ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×¡Ö¤ª¼ò¤á¤Ã¤Á¤ã¶¯¤½¤¦¡ª¡×¤Ê¤É¡¢¿Í¤¬Ìµ°Õ¼±¤ËÂ¾¿Í¤ØÊú¤¯¥¤¥áー¥¸¤ä¸ÀÍÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡Ö¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¿¦¾ì¤ä¿È¶á¤Ê¿Í¤«¤éÅê¤²¤«¤±¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤¬¿´¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
º£²ó¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤ªÊØ¤ê¤Ï20ÂåÈ¾¤Ð¤Î´Ç¸î»Õ¤«¤é¡£¡Ö¿·¿Í»þÂå¡¢ÀèÇÚÊý¤«¤é¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Ï°é»ùÊü´þ¤·¤½¤¦¤À¤«¤é»Ò¶¡¤Ï»º¤Þ¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤é¤ì¡¢·ëº§¤ä¾Íè¤ò¹Í¤¨¤ëº£¤â¤½¤Î¸ÀÍÕ¤¬¿´¤Ë»Ä¤êÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö»Ò¶¡¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¿¤¯¤µ¤óÍß¤·¤¤¡£¤Ç¤âÀèÇÚ¤Î¸ÀÍÕ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ö¤Ê¤¼¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤«¡Ä»ä¤¬¥º¥Ü¥é¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤«¤â¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤¬ÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆHISAKO¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÀèÇÚ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤äÉÔ°Â¡¢Èà½÷¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê·Ð¸³¤¬Ìµ°Õ¼±¤ËÅê±Æ¤µ¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¡ÖÎã¤¨¤Ð¡¢ÀèÇÚ¼«¿È¤¬»Å»ö¤È»Ò°é¤Æ¤ÎÎ¾Î©¤ÎÆñ¤·¤µ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Ç¥³è¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡£¤¢¤ë¤¤¤ÏÍýÁÛ¤Î²ÈÂ²Áü¤ò³ð¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¼ä¤·¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÇØ·Ê¤òÃúÇ«¤ËÁÛÁü¡£¡Ö¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Ï°é»ùÊü´þ¤·¤½¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦Ä¾ÀÜÅª¤ÊÉ½¸½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ø»Ò¤É¤â¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤é¥µ¥Ýー¥È¤¬É¬Í×¤À¤è¡Ù¤ä¡Ø·×²èÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¸À¤¤Êý¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¿Í¤Ø¤ÎÊª»ö¤ÎÅÁ¤¨Êý¤¬ÍÄÃÕ¤À¤Ã¤¿¤À¤±¡£ÀèÇÚ¤ÎÉÔ°Â¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤¬¶¯¤¯È¿±Ç¤µ¤ì¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¿Í´ÖÀ¤òÈÝÄê¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸åÇÚ¤òÎå¤Þ¤¹¡£¡Ö°ì¿Í¤Ã»Ò¤Ç¤â»Ò¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¤â¡¢¤É¤Á¤é¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ÁÃÍ´Ñ¡£¤½¤ì¤ò²¡¤·¤Ä¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¡Ø»º¤ó¤Ç¤«¤é¤É¤¦´¶¤¸¤ë¤«¤Ç·è¤á¤Æ¤âÎÉ¤¤¤·¡¢ºÇ½é¤«¤éÀµ²ò¤Ê¤ó¤ÆÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¿ÍÀ¸¤Ï°ì¤«È¬¤«¤Î·«¤êÊÖ¤·¡Ù¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¤¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤ËHISAKO¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤¬°é»ùÊü´þ¤¹¤ë¤ÈÁ´¤¯»×¤ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¡ÖÈà»á¤È¹¬¤»¤Ê²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÎå¤Þ¤·¡¢Æ°²è¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
12¿Í»º¤ó¤À½õ»º»ÕHISAKO¡ÖÂçÎÌÇã¤¤½Ð¤·¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀï¤¤¡ª¡×¶ÃØ³¤ÎÎäÂ¢¸Ë¥Ñ¥º¥ë½Ñ¤òÈäÏª
12¿Í»º¤ó¤À½õ»º»ÕHISAKO¡Ö¡È¼øÆýÃæ¤Ë¥¹¥Þ¥Û¡ÉÁ´Á³OK¡ª¶µ²Ê½ñÄÌ¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤¬Àµ²ò¡×
12¿Í»º¤ó¤À½õ»º»ÕHISAKO¤¬ÃÇ¸À¡ÖËèÆü¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¼è¤Ã¤Æ¤âÀº»Ò¤ÏÇö¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡ª¡×
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
¤¬¤ó¤Ð¤é¤ó¤Ç¤¨¤¨¡ª ¥Æ¥¥È¡¼¤Ç¤¨¤¨¡ªÂ¿¤¯¤Î¥Þ¥Þ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤È¼«¿È¤Î½Ð»º»Ò°é¤Æ¤«¤éÄË´¶¤¹¤ëÍýÁÛ¤È¸½¼Â¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¡£¥¥ì¥¤¥´¥ÈÈ´¤ÊýË¡ÏÀ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¡Ø¡Ú12¿Í»º¤ó¤À¡Û½õ»º»ÕHISAKO¤Î»Ò°é¤Æ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¤Ç¤¹¡ªYouTubeÅÐÏ¿¼Ô¿ô60Ëü¿Í