牡羊座・女性の運勢

自分のなかで長く抱えてきた問題や不安感、傷と深く向き合う時期は続きます。ただその向き合いの効果は出ており、新たにやってみたいことも盛り上がってきている今週。何かに強く惹かれ意欲的にもなれるでしょう。ただ難しいのは、自分のなかにはまだ十分にカタがついていない何かも存在していること。「思いきり盛り上がって進みたいような、不安なような…」アンバランスさがあり、無意識に不安定になっていそう。楽しい範囲で新しいことを取り入れるのはOKですが、それだけではおそらく満たされません。心身を十分労わり、生活や自分自身のことを振り返る時間をしっかりもうけましょう。

牡羊座・男性の運勢

全体のテンションとしては、自分の振り返りと過去の問題の解消にまだまだ意識が向かうときです。ただ現段階でも少しずつ解消は進んでいるため、それによって気持ちがラクになり、新しいことにも非常に目が向きやすくなります。が、ややいまは（まだストレス下にあるせいか）衝動性が強く、思いきった行動をしたい半面、自分のその行動が感情的に負担になる。そういう展開も起こりやすいでしょう。それを気軽に楽しめる範囲での挑戦はOK。ただ、まだいまは本格的にそちらに向かえるほどには、準備ができていません。趣味的なものでおもしろいものを取り入れ、人と話してバランスを取って。生活のリズムを守り、体は十分に労わってください。