ワーナー・ブラザースは、1984年に始まった人気シリーズ「グレムリン」の新作「グレムリン 3」を2027年11月19日に全米公開すると発表した。実写映画としては約37年ぶりの新作となる。



【写真】かわいいギズモ 最新の技術でかわいさもアップ!?

同社のデヴィッド・ザスラフCEOは投資家向けの発表で、スティーヴン・スピルバーグが製作総指揮として復帰し、1作目の脚本家で「ハリー・ポッター」シリーズでも知られるクリス・コロンバスが監督・製作を務めることを明かした。



シリーズの原点となる1984年の「グレムリン」では、少年ビリーが奇妙な生物モグワイをペットとして受け取ったことから、クリスマスの町に大混乱が巻き起こる。モグワイには「強い光を避ける」「水に濡らさない」「深夜0時以降に物を食べさせない」という3つのルールがあり、それらが破られることで凶暴なグレムリンに変貌する。



初作は世界で2億1200万ドル（約325億円）以上の興行収入を記録し、米国でPG-13レーティングが導入されるきっかけにもなった。1990年の続編「グレムリン2 新・種・誕・生」（ジョー・ダンテ監督）は興行的には控えめだったが、後にカルト的人気を得ている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）