欧州中央銀行は現地時間6月2日、報告書を発表し、2025年末時点で、世界の公的準備資産総額における金の割合が27％に達し、米国債の22％を上回って世界最大規模の公的準備資産となったことを明らかにしました。同報告書によると、世界の中央銀行が保有する金の準備高は2025年末時点で3万6000トンを超え、1965年頃のブレトンウッズ体制下のピークであった3万8000トンの史上最高記録に近づいていることが分かりました。前回、金が世界