ドイツ代表のMFレナート・カール（バイエルン）が、アメリカ代表戦に向けた最終調整で負傷し、FIFAワールドカップ2026を欠場する。5日、ドイツメディア『スカイスポーツ』が伝えている。ドイツは、5月31日に行われた国際親善試合でフィンランド代表に4−0で快勝し、FIFAワールドカップ2026開幕前のラストマッチとして、6日にシカゴでアメリカと対戦する予定だ。しかし、アメリカ戦に向けた最終調整でカールが負傷。報道によ